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ABD’den Ukrayna’ya 457,5 milyon dolarlık yeni yardım

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ABD, Ukrayna'nın adli kurumlarına ve kolluk kuvvetlerine 457,5 milyon dolarlık yardım yapacak.
ABD’den Ukrayna’ya 457,5 milyon dolarlık yeni yardım

ABD, Ukrayna kolluk kuvvetleri ve adli kurumlarına 457,5 milyon dolarlık ek güvenlik yardımı yapacağını duyurdu.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “ABD bugün, Kremlin’in acımasız savaşına karşı Ukrayna halkını, özgürlüklerini ve demokrasilerini korumaya devam eden Ukrayna kolluk kuvvetleri ve adli kurumlarının operasyonel kapasitelerini iyileştirmek, çabalarını desteklemek için 457,5 milyon dolarlık ek sivil güvenlik yardımı taahhüt etti” ifadelerini kullandı.

ABD'nin 2021 Aralık'tan bu yana Ukrayna Ulusal Polisi (NPU) ve Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı da dahil olmak üzere Ukrayna kolluk kuvvetleri ve adli kurumlarına 645 milyon dolardan fazla yardım yaptığını hatırlatan Blinken, şunları kaydetti:

“Kişisel koruyucu ekipman, tıbbi malzeme ve zırhlı araç tedarikimiz, Ukraynalı siviller ve onları savunan kolluk kuvvetleri için zayiatı önemli ölçüde azalttı. Ukraynalı kolluk kuvvetleri, sürekli Rus bombardımanına maruz kalan kasaba ve şehirlerdeki geniş kapsamlı kolluk görevlerini yerine getirmek ve masum sivillere destek vermek konusunda dirençli, motive ve kararlı olmaya devam ediyor.”

Blinken, bu yeni yardımın bir kısmının Ukrayna hükümetinin, “Rus kuvvetleri tarafından işlenen vahşetleri” belgeleme, soruşturma ve kovuşturma çabalarında kullanılacağını vurguladı. ABD'li bakan, ülkesinin, Ukrayna halkının yanında ve demokratik, bağımsız ve egemen bir Ukrayna’yı desteklemeye kararlı olduğuna dikkat çekti. 

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