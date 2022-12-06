Adahan: ‘’Mesarya yetenekli, çalışkan ve üretken insanların merkezidir’’

15 Kasım tarihi itibariyle Mesarya Belediyesine Bağımsız Aday olduğunu açıklayarak yola çıktığını söyleyen Adahan Mesarya’ya hizmet için aday olduğuna vurgu yaptı.

‘’Mesarya yetenekli, çalışkan ve üretken insanların merkezidir’’

Herkesin seçme seçilme hakkı olduğuna dikkat çeken Adahan, ‘’Bu yola çıkarken amacımız bir başkaldırış ya da birilerine kaybettirme değildir. Bizim amacımız kendi görüşümüzde, kendi vizyonumda bir belediye yaratmak için halkımızın da desteği ile kazanmak adına bu yola çıktık’’ dedi.

Mesarya Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Hasan Adahan Ada Tv’de Erkan Eğmez’in konuğu oldu.

Mesarya Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Hasan Adahan Erkan Eğmez’in sorularını yanıtlayarak, 25 Aralık tarihinde yaklaşık 8 bin seçmenin karşısına çıkacaklarını, Mesarya halkının bu seçimde doğru karar vereceğinden emin olduğunu savundu.

Adahan seçim manifestosunda yer alan konulara değinerek; Mesarya bölgesinin üretimin, hayvancılığın ve tarımın başkenti olduğunu, üretimsiz bir ülkenin ayakta durmasının mümkün olmayacağına vurgu yaptı.

‘’Olmayacak vaatlerle bir yerlere gelme hedefim yok’’

Adahan şöyle devam etti; ‘’Önceliğimiz Organize Hayvancılık Bölgelerindeki eksiklikleri, alt yapı sorunlarını gidererek, çevre ve sağlık noktasında daha iyi bir alt yapıya kavuşturmak. Her bölgedeki sorunlara ayrı ayrı yatırımlar yapacağız. Mesarya’nın en büyük eksilikiği çevre ve altyapı sorunudur. Bu çalışmalar ekonomik anlamda bakıldığı zaman mali yapının güçlü olması ile yapılabilir. Öncelik verdiğimiz konuları halkımıza anlatmalıyız. Benim olmayacak vaatler verip, bir yerlere gelme hedefim yok. Yapabileceklerimi söylüyorum. Ben önce Mesarya’nın altyapısına öncelik vereceğim.

‘’Kulüplerdeki alt yapı eksikliklerini gidereceğim’’

Bölgemizde spor kulüplerimiz var. Spor alanlarımızı geliştireceğiz. Bölgemizdeki spor kulüplerin sahalarındaki altyapı eksikliklerinin tamamlanması için çalışacağım.

‘’Çalışanlar Mesarya Belediyesi’ni benimseyerek, sahip çıkmalı’’

Bugün ülkemizdeki ekonomik yapı belli. Belediyelerimizin durumu da belli. Şuan belediyelerimizin birleşmesi ile çalışanlarımız endişe içerisindedir. Bu konuda kendi sosyal ve özlük haklarınızı doğru sağlar ve doğru şekilde tavır sergilersiniz bu çalışanlar sizi sahiplenir. Bölgemizde 4 belediyemiz birleşiyor ve bu dördünden ikisinde büyük sorunlar var. Bizim amacımız Mesarya Belediyesi çatısı altında mesaryalılık duygusunu aktararak, onların sosyal haklarını vererek, motivasyonlarını artırırsak çalışanlar da mutlu olur. Öncelikle çalışanların belediyeyi sahiplenmesini sağlamalıyız.

Akdoğan

Akdoğan Özgürlük Stadyumu sahası şuan Spor Dairesi’nin himayesinde ve çevre düzenlemesi iki yıl önceki durumunda. Biz bunun sorumluluğunu alarak yeniden çevre düzenlemesini yapacağız. Akdoğan’da kulüplerle barışık olmayan bir yapı var. Yerel yönetimlerde rozet olmaz. Herkese eşit hizmet gitmek zorundadır. Akdoğan sekiz yılda 2 futbol sahasını kaybetti. İnsanların anılarında olan Özgürlük Stadyumu’nun şuan atıl durumda olması bizi üzüyor. Biz Akdoğan'ın Özgürlük Stadyumu’nu özlenen haline kavuşturacağız. Ülkemizde konut sorunu yaşanıyor. Özellikle Akdoğan bölgesinde bir sıkıntı var. Öncelikle İmar affı önemlidir. Bu konuda da gençlerimiz için gerekli girişimleri başlatacağız ve yakın takipçisi olacağız. Halkın ve menfaatin menfaatine olan her şeyin yanında oldum, olmaya da devam edeceğim.

Vadili

Öncelikle Vadili bölgesinde yarım kalmış Çok Amaçlı Toplum ve Eğitim Merkezi Projesi yarım kaldı. Yine Avrupa Birliği’nden kazanılan Çocuk Köyü Projesini de lokasyon sorunu yüzünden başlanamadı. Ben, bu lokasyonun hangi bölgeye uygunluğu varsa o bölgeye taşınması adına girişim yapıp, Avrupa Birliği ile gerekli istişareleri başlatacağım.

İnönü

İnönü’de su şebekelerinde altyapı tam olarak tamamlanmadı ve hayvancılık bölgesinde de ciddi oranda altyapı sıkıntıları var. Bölgede dernekler var ve bu derneklerde gönüllü hizmet veren arkadaşlarımız var. Gençliğin imkanlarını artırmak adına çalışmalar yapacağız. Bu çalışmalarda kadınlarımızı ve ailelerimizi sosyal aktivite alanlarına çekmemiz gerekir. Mesarya yetenekli, çalışkan ve üretken insanların merkezidir. Gençlere, kadınlara daha fazla imkan ve fırsat verilmelidir. Gençliğin sosyal ve kültürel alanda daha aktif olmasını sağlayacağız.

Aslanköy

Aslanköy’ümüzde bir kısım çalışmalar yapılmış. Ünlü bir söz var; geçmişine sahip çıkmayan geleceğine sahip çıkamaz. Bölgede bir mezarlık var. Biz bu konuda Aslan köylümüze yakışır bir düzenleme ile bu mezarlığı yenileyeceğiz. Ayrıca çevre düzenlemelerinde eksiklikler var. Bölge merkez bir bölge, ana girişine yapılacak olan peyzaj ve mimari çalışmalarla halkımızın Mesarya Belediyesi sınırlarına girdiğini hissettireceğiz.

Paşaköy

Paşaköy’de ise konaklama merkezi ile bir tesis yapacağız. Burada bir futbol sahası var ama artık bölgede bir takım yok. Mesarya Bölgesi takımına yakışır bir tesis yapacağız. Ağıllar bölgesinde de çok ciddi sorunlar var. Yollarımızda sorunlar var. Bu sorunları gidereceğiz. Üreticilerimizin sorunları temel olduğu için her bölgede olduğu gibi çalışmalarımız ilk önce alt yapıdan başlayacak.

Korkuteli

Bölgemizde Güzel yatırımlar yapıldı. Yol ve kaldırım sorunları var. Alt yapı ciddi şekilde yeniden yapılandırılmalıdır. Yine hayvancılık bölgelerinde bir takım sıkıntılar var. Bu sıkıntıları gidereceğiz.

Dörtyol

Bizim en büyük hayalimiz Mesarya’da bir kent yaratmak. Mesaryada özellikle gençlere verilen hali araziler var. Bu hali arazilerinin bir çoğunun altyapısı yok. Bu alt yapıların giderilmesi için girişim başlatacağız. Dörtyolu hak ettiği güzel bir çevreye kavuşturup, aranan bir merkez haline getireceğiz.

Hayvancılık bölgemiz insanlarımızın temel kazanç noktasıdır. Yerel yönetimde ilk dokunmanız gereken halkınızdır. Bizim de kendi halkımızın yaptığı işe dokunarak onların iş yaşamlarını rahatlatarak motive olmalarını sağlayacağız.

‘’Sosyal ve kültürel yapımızı koruyacağız’’

Sosyal ve kültürel yapımızı kaybettik diyorlar. Biz öncelikle Kıbrıslı Türküz. Bizim bir yapımız var. En büyük sorun da gençlerimizin ev ve mülk sahibi olması. Bu günden güne zorlaşıyor. Genellikle üniversitelerin olduğu alanlarda ekonomik kalkınma sağlanıyor ama ben bu üniversitelerin Mesarya’da olmasını istemiyorum. Bir Ziraat Fakültesi olabilir ama bizim topraklarımız kısıtlı. Üretim alanlarımızın beton olmasını istemiyorum. Ülkemizin kültürünü yaşatacağız Mesarya bölgesinde Kıbrıs Türk kültürünü yaşayacak yaşam alanları yaratacağız. Bugün Lefkoşa, Girne, Mağusa çok cosmopolite bir bölgeye dönüştü. Biz kendi bölgemizi ve kültürümüzü yaşatarak korumaya çalışacağız.

‘’Birlikte kazanalım, birlikte yönetelim’’

Biz yola çıkarken amacımız bir başkaldırış ya da birilerine kaybettirme değildir. Bizim amacımız; kendi görüşümüzde, kendi vizyonumda bir belediye yaratmak adına halkımızın da desteği ile kazanmak.