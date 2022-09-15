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Adam Öldürmeye Teşebbüs

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Adam Öldürmeye Teşebbüs

14.09.2022 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Lefkoşa’da Şht. Hasan Yılmaz Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde, internet kullanımı ile ilgili aralarında yaşanan tartışma sonucu P.A.O(E-30) tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile L.C.E.(E-24)’yi kolundan kesmek suretiyle yaraladığı esnada, L.C.E.(E-24), P.A.O.(E-30)’nın elinden aldığı bıcağı, P.A.O.’nun sırt kısmına sokmak suretiyle adı edileni ağır şekilde yaralamıştır.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, olay sonucu ağır şekilde yaralanan P.A.O., kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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