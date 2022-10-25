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Adidas, Kanye West ile ortaklığını bitiriyor

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Almanya merkezli spor ürünleri markası Adidas son dönemde yaptığı açıklamalarla tartışma yaratan ABD'li rapçi Kanye West ile ortaklığını bitirmek için harekete geçti.
Adidas, Kanye West ile ortaklığını bitiriyor

Son dönemde yaptığı açıklamalarla tartışma yaratan Kanye West’in antisemitik sözleri Almanya merkezli spor ürünleri markası Adidas’ın tepkisini çekti.

Son dönemde kendisine Ye diyen ünlü şarkıcı Yahudi karşıtı açıklamalarda bulunmuş ve Paris Moda Haftası’nda üzerinde “Beyazların Hayatı Önemlidir” yazan bir kıyafet ile katılmıştı. Adidas’tan ismini açıklamayan yetkililer, Adidas’ın ortaklığı bitirmek için harekete geçtiğini duyurdu.

Daha önce GAP ve Balenciaga gibi markalar da West’in açıklamaları sebebiyle ortaklıklarını rafa kaldırmıştı. West konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Son yıllarda Adidas bünyesinde gelişim gösteren Yeezy koleksiyonu, Adidas’ın toplam satışlarının yüzde 8’ine denk geliyordu. Fakat West son aylarda Adidas’ın kendi tasarımlarını ve fikirlerini çaldığını iddia etmiş ve markanın iyi yönetilemediğini açıkça beyan etmişti.

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