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Ahmet Erman Karagöz’ün ‘Visions of Venus’ İsimli Sergisi  ARUCAD Art Space’te Açılıyor.

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Ahmet Erman Karagöz’ün ‘Visions of Venus’ İsimli Sergisi  ARUCAD Art Space’te Açılıyor.
Ahmet Erman Karagöz’ün ‘Visions of Venus’ İsimli Sergisi  ARUCAD Art Space’te Açılıyor.

Sanatçı Ahmet Erman Karagöz’ün Kıbrıs’taki betonlaşmaya dikkat çeken ‘Visions of Venus’ başlıklı kişisel sergisi, 20 Ekim Perşembe akşamı 18:30’da gerçekleşecek kokteyl ile Lefkoşa’daki ARUCAD Art Space’te sanatseverlerle buluşuyor.

 

Karagöz sergide ‘bir dizi dışavurumsal dokunuş ve renk aracılığıyla Afrodit'in, doğal güzelliklerinin çoğundan koparılmış ve beton bir ormana dönüştürülmüş Kıbrıs'ın bugünkü haline verdiği tepkiyi tasvir eden’ eserlerine yer veriyor.

 

Ahmet Erman Karagöz’ün çarpıcı eserlerinin yer alacağı ‘Visions of Venus’ isimli serginin açılış kokteyli, 20 Ekim Perşembe akşamı 18.30’da Lefkoşa’daki Müftü Raci Efendi Sokak’ta yer alan ARUCAD Art Space’te gerçekleşecek. Sergi Kasım sonuna kadar izlenebilir.

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