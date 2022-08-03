  • BIST 2.684,46
  • Altın 1016.183
  • Dolar 17.963
  • Euro 18.2464
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAMilyonları etkiliyor! Sadece biri güvenilir çıktı

Ahu Yağtu, Cem Yılmaz’ı icraya verdi

»
Cem Yılmaz'ın, oğlu Kemal için eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği 10 bin dolarlık nafakayı mahkeme kararıyla 70 bin liraya düşürmesinin ardından, Yağtu'dan istinaf hamlesi geldi.
Ahu Yağtu, Cem Yılmaz’ı icraya verdi

Komedyen Cem Yılmaz 2012 yılında manken ve oyuncu Ahu Yağtu ile hayatını birleştirmişti. Evliliklerinde bir oğlu dünyaya gelen çift, 2013 yılında 20 aylık evliliklerini bitirmişti. Cem Yılmaz’ın, oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka, Ahu Yağtu’ya 500 bin dolar tazminat ödenmesine karar verilmişti.

DOLAR ÖDEMEK İSTEMEDİ

Sekiz yıl boyunca oğlu için 10 bin dolar nafaka ödeyen Cem Yılmaz, dolar kurunun aşırı artışından sonra nafakanın azaltılması için İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Eski eşi Ahu Yağtu’ya dava açan komedyen nafakayı dolar bazında değil artık 40 bin lira olarak ödemek istedi.

Mahkeme, Cem Yılmaz’ın 10 bin dolarlık nafakanın azaltılması talebini kısmen kabul ederek 70 bin lira olarak belirlenmesine hükmetti.

Ahu Yağtu avukatı aracılığıyla kararı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı.

“KARAR KESİNLEŞMEDEN 70 BİN LİRA YATIRDI”

Komedyen mahkeme kararı kesinleşmeden nafakayı 70 bin lira olarak yatırınca da Ahu Yağtu, eski eşini icraya verdi. Ahu Yağtu nafakanın kanunen 10 bin dolar olarak yatırılması gerektiğini ifade ederek eksik kalan kısmın ödenmesini talep etti.

Cem Yılmaz’dan karşı hamle gecikmedi. İcraya konu olan nafakayı mahkeme kararına göre yatırdığını belirterek hakkında başlatılan icra işleminin kaldırılmasını talep etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Billur Kalkavan sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı01 Ağustos 2022 Pazartesi 14:57
  • Ece Seçkin’in suratına telefon fırlattılar31 Temmuz 2022 Pazar 22:43
  • 50 yaşındaki güzel oyuncu Jennifer Garner güzellik sırlarını paylaştı31 Temmuz 2022 Pazar 21:30
  • Chris Rock “tokat” attığı için özür dileyen Will Smith’e cevap verdi31 Temmuz 2022 Pazar 19:47
  • Will Smith aylar sonra Chris Rock’tan özür diledi: “Çok pişmanım”30 Temmuz 2022 Cumartesi 15:41
  • İlhan İrem’e alkışlarla veda30 Temmuz 2022 Cumartesi 14:50
  • Ünlü şarkıcı Shakira için 8 yıl hapis cezası isteniyor29 Temmuz 2022 Cuma 22:59
  • Beyonce’nin yeni albümü 'Renaissance' sızdırıldı29 Temmuz 2022 Cuma 09:13
  • Usta sanatçı İlhan İrem yaşamını yitirdi29 Temmuz 2022 Cuma 08:27
  • Angelina Jolie’nin avukatları Brad Pitt’e ödül töreninde mahkeme celbi sunmaya çalışmış28 Temmuz 2022 Perşembe 21:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti