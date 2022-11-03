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Ajda Pekkan’ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

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Evinde dün sabaha karşı düşerek kalça kemiğini çatlatan ve ameliyat geçiren Ajda Pekkan'ın sağlık durumuyla ilgili menajeri açıklama yaptı.
Ajda Pekkan’ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Ajda Pekkan, 29 Ekim’de Kuruçeşme Arena’da sahneye çıkmış, yaptığı dansla gündem olmuştu.

İstanbul Bahçeköy’deki evinde dün sabaha karşı düşen 76 yaşındaki Süperstar’ın kalça kemiğinde çatlak meydana geldi ve ameliyat edildi.

“AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ, DURUM İYİ”

Ajda Pekkan’ın Instagram hesabından paylaşım yapan menajeri, “Ajda Pekkan’ın dün gerçekleşen ameliyatı başarılı geçmiş olup sağlık durumu çok iyi. Siz sevenlerine her daim olduğu gibi sevgilerini iletiyor” ifadelerini kullandı.

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