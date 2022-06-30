  • BIST 2.403,63
  • Altın 969.741
  • Dolar 16.6943
  • Euro 17.4655
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAKarpuz-peynir ikilisini çok seviyoruz, ama!

Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı
Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

30.06.2022 tarihinde, saat 05:30 sıralarında, Gazimağusa’da, eski Gazimağusa-Lefkosa anayolu üzerinde, Jonathan ULARAM (E-30) 184 mlgr. alkollü içki tesiri altında yönetimindeki RE 968 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, yolun sonunda bulunan tantura kavşağına yaklaştığında direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şerite geçmesi sonucu, o esnada Gazimağusa istikametine doğru seyreden Özüm GÜZER(E 33) yönetimindeki RM 367 plakalı aracın ön kısmına çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüleri ve araçlardaki yolcular kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, RM 367 plakalı araç sürücüsü Özüm GÜZER’in bel kemiğinde kırık, RE 968 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Paul O. ODIGIE’nın her iki ayağında kırık teşhisi nedeniyle müşahede altına alınmış olup, Abale N. LEBELE ve Martina M.MUPFEKI’nin ise tedavileri halen sürmektedir.


RE 968 plakalı araç sürücüsü Jonathan ULARAM yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur.

Soruşturma devam etmeketedir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 55 yaşında Ani ve Gayri Tabii Ölüm20 Haziran 2022 Pazartesi 12:40
  • 51 Yaşındaki Kadın İntihar Etti17 Haziran 2022 Cuma 16:43
  • Son Dakika! 4. kattan düşen şahıs yaşamını yitirdi17 Haziran 2022 Cuma 16:08
  • Mağusa'da feci olay! Dördüncü kattan beton zemine düştü...17 Haziran 2022 Cuma 15:44
  • Gazimağusa’dan Diğer İlçelere Toplu Ulaşım Ağının Kurulması İçin Çalışma Yapılıyor17 Haziran 2022 Cuma 14:15
  • Yeniboğaziçi'nde Piyasaya sahte döviz sürdü16 Haziran 2022 Perşembe 14:24
  • Yeniboğaziçi’nde ani ölüme otopsi, işte sonuç16 Haziran 2022 Perşembe 14:22
  • Gazimağusa’da Motosiklet Kazası15 Haziran 2022 Çarşamba 14:57
  • Yeniboğaziçi ve Bafra’da yarın elektrik kesintisi15 Haziran 2022 Çarşamba 14:35
  • Pınarlı Köyü'nde korkutan yangın12 Haziran 2022 Pazar 11:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti