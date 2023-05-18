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Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

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Lefkoşa’da Yakın Doğu Üniversitesi içerisinde meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki alkollü sürücü tutuklandı.
Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

17.05.2023 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Lefkoşa’da Yakın Doğu Üniversitesi içerisinde, Ahmet Anıl ERDEM (E-21) 169 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NY 243 plakalı salon araç ile çemberi dönmekte olduğu sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sol kısmındaki kaldırıma taşlarına çarpıp takla atıp tavanı üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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