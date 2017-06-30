 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 100.440
  • Altın 140,442
  • Dolar 3,5129
  • Euro 4,0092
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 36 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAKazada ağır yaralanan Tarrant hayatını kaybetti

Almanya'da eşcinsel evlilik yasası parlamentodan geçti

»
Almanya'da eşcinsel evlilik yasası parlamentodan geçti
Almanya'da eşcinsellere evlilik hakkı tanıyan yasa bugün parlamentodan geçti. Oylama, yıllardır eşcinsel evliliğe karşı çıkan Başbakan Angela Merkel'in geri adım atması sonucu gerçekleşti.

Yasayla birlikle eşcinseller evlenmenin yanı sıra evlat da edinebilecekler.

Günümüzde Almanya'da eşcinsellerin yalnızca medeni birliktelik kurma hakkı bulunuyor.

Oylama öncesi bir açıklama yapan Angela Merkel, milletvekillerini "vicdanlarını dinlemeye" davet etmişti.

Angela Merkel 2013'teki seçim kampanyasında eşcinsel evliliğe "çocuğun esenliği" açısından karşı çıktığını söylese de konunun kendisini zorladığını belirtmişti.

MERKEL'İN FİKRİNİ LEZBİYEN ÇİFT DEĞİŞTİRDİ

Merkel o tarihten 4 yıl sonra, 26 Haziran'da Brigitte adlı bir kadın dergisinin etkinliğinde konuşmuş ve diğer partilerin eşcinsel evliliğe destek verdiğini, bu konuda parlamentoda bir oylama yapılması gerektiğini söyleyerek Alman basınını şaşırtmıştı.

Merkel, fikirlerinin 8 çocuğa bakan lezbiyen bir çiftle tanışmasından sonra değiştiğini anlatmıştı.

Bugünkü oylamada tasarının yasalaşması bekleniyor. Ülkedeki bir ankete göre halkın yüzde 83'ü de eşcinsel evliliğin yasallaşmasını destekliyor.

Sosyal Demokratlar, Sol Parti ve Yeşiller de eşcinsel evliliği destekledi. Merkel, 24 Eylül'deki genel seçimden önce bu yasayı çıkararak rakiplerinin elindeki önemli bir kampanya kozunu kendi lehine çevirmeyi hedefliyordu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Ombudsman'dan tam destek!17 Mayıs 2017 Çarşamba 15:48
  • Kuir Kıbrıs Derneği : “Çeşitlilikle var olunabilecek bir dünya inşa edene kadar”17 Mayıs 2017 Çarşamba 14:15
  • Envision Diversity haklı bulundu17 Mayıs 2017 Çarşamba 09:20
  • LTB, Perşembe gün LGBT semineri düzenliyor15 Mayıs 2017 Pazartesi 12:29
  • Yarın Onur Yürüyüşü gerçekleşecek12 Mayıs 2017 Cuma 17:50
  • “Gökkuşağında Buluşan Şiir ve Şarkılar...”11 Mayıs 2017 Perşembe 12:12
  • “Hade Gene Yürüyelim!”04 Mayıs 2017 Perşembe 10:56
  • Efe Bal'ın eylemi, uçağı acil inişe zorladı02 Mayıs 2017 Salı 15:37
  • 63 yıllık karısı öldükten sonra cinsiyet değiştiren adamın hikâyesi…04 Nisan 2017 Salı 21:20
  • Gökkuşağı bayrağının yaratıcısı Gilbert Baker hayatını kaybetti02 Nisan 2017 Pazar 11:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti