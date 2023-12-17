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Alsancak’ta bir evde botox yapımında kullanılan malzemeler bulundu

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Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.
Alsancak’ta bir evde botox yapımında kullanılan malzemeler bulundu

Alsancak’ta bir evde dolgu, botox ve mezoterapi işlemlerinin yapımında kullanılan muhtelif malzeme bulundu.

Polisten verilen bilgiye göre, dün Alsancak’ta A.M.(K-39)’nin kalmakta olduğu ikametgahta Polis tarafından yapılan aramada, dolgu, botox ve mezoterapi işlemlerinin yapımında kullanılan muhtelif marka ve sayıda serum ampulü, jel ve tıbbi malzemeler bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

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