Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülleri Sahiplerini Buldu

‘Girne Arkın Group Fest 23’ kapsamında, Girne Belediyesi ve Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği temsilcilerinden oluşan Uluslararası Zeytin Mizah Şenliği Düzenleme Komitesi Üyeleri, Kıbrıs Türk mizah kültürüne ve dünya karikatür sanatına önemli katkılarda bulunan isimlere ‘Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülleri’ni takdim etti. Ödül töreni, 22’nci Uluslararası Zeytin Festivali kapsamında, Zeytinlik köyünde gerçekleştirildi.

Festival gelecek sene daha geniş alana taşınacak

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, ödüllerin dağıtılmasından önce yaptığı konuşmada, Girne şehrinde 40 gün boyunca süren yoğun kültür ve sanat etkinlikleri yaşandığını vurgulayarak, gelecek yıllarda festivalin daha da büyüyerek devam edeceğini söyledi. Aynı zamanda, yıllardır Zeytinlik köyünde dar bir alanda gerçekleştirilen festivalin, önümüzdeki yıl daha geniş bir alana taşınacağını açıkladı.

Festival daha da uluslararası bir boyuta taşınmalı

Ödüller arasında yer alan 2023 Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülü'nü kazanan gazeteci, yazar ve Kıbrıs Türk Karikatür Sanatı usta isimlerinden Erten Kasımoğlu, ödülünü aldıktan sonra duygusal bir konuşma yaptı. Kasımoğlu, "Bu akşam burada, çocukluğumun geçtiği köyümde, şu an üzerinde bulunduğum yerde, küçük bir çocukken arkadaşlarımla oyunlar oynardık. Bu akşam bu alanda ödül almak bana anlatılmaz duygular yaşattı." dedi. Ayrıca, Uluslararası Zeytin Festivali'nin karikatür yarışması ile daha da uluslararası bir boyuta taşınması gerektiğini belirtti.

Sanatçılara ödülleri takdim edildi

Yarışmacılara ödülleri takdim eden isimler, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Belediyesi Kültür-Sanat Komitesi Başkanı Ziya Egemen Sencer ve Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Başkanı M. Serhan Gazioğlu oldu. Ödül alan sanatçılar şu şekilde:

- Arif A. Albayrak (Kıbrıs Türk Karikatür Sanatı)

- Christakis Skoufaris (Kıbrıs Rum Karikatür Sanatı)

- Emine Hür (Mizahi Hikayeler ve Mizahi Maniler)

- Osman Alkaş (Mizahi Tiyatro ve Mizahi TV Parodisi Dalında)

- Uygar Yeşilada (BRT Radyo ve Televizyon Programlarında Hazırladığı ve Rol Aldığı Mizahi Programlar, Parodiler - Canlandırdığı Mizahi Karakterler)

- Natalia Varchenko (Uluslararası Karikatür Yarışması "Serbest" Konulu Bölüm Özel Ödül)