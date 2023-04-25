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Amazon Prime yüzde 393 zam yaptı

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Üç yıl önce Türkiye pazarına giriş yapan Amazon Prime, uzun bir süre 7.90 TL'lik abonelik ücretini sabit tuttu. Ancak bugün itibarıyla Amazon Prime üyelik ücretine yüzde 393 zam geldi.
Amazon Prime yüzde 393 zam yaptı

200 milyar dolara yakın servete sahip Jeff Bezos’a ait alışveriş sitesi Amazon bünyesinde yer alan Amazon Prime’ın Türkiye abonelik ücretine zam geldi.

2020’den beri aylık 7.90 TL olan paket 25 Nisan itibarıyla kullanıcılara 39 TL’den sunuluyor. Zamlı fiyat 25 Mayıs’tan sonraki ilk fatura döneminden itibaren geçerli olacak.

Ücretsiz kargo, ekstra indirim ve film-dizi içeriklerine erişme imkanı sunan Amazon Prime’ın sitesinde yeni fiyatla ilgili olarak şu duyuru yapıldı: “30 gün ücretsiz deneme süresinden sonra Amazon Prime aylık sadece 39 TL. İstediğin zaman iptal edebilirsin.”

AMAZON PRIME’DAN ZAM AÇIKLAMASI

Şirketten yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

– 2020 yılında Türkiye’de hizmete girmesinden bu yana Prime’ı üyelerimiz için daha da değerli hale getirmek adına yatırımlarımızı sürdürürdük. Hızlı, ücretsiz, sınırsız Prime teslimatına daha fazla ürün seçeneği ekledik, ücretsiz ertesi gün teslimat yapılan il sayısını 17’den 50’ye çıkardık, ‘Çok Al, Az Öde’, randevulu teslimat ve indirimlere erken erişim gibi yepyeni avantajları üyelerimize sunduk.

– Ayrıca Prime Video’da, ‘Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri’ gibi Amazon Originals içeriklerinin sayısını artırırken, 2022 yılında Türkiye sinemalarının en çok izlenen filmi olan Bergen ve ilk yerli Amazon Originals filmi ‘Rüyanda Görürsün’ de dahil birçok film ve diziyle içeriğimizi zenginleştirdik.”

– 25 Nisan itibarıyla Prime hizmetimizin aylık üyelik fiyatını 39 TL olarak güncelliyoruz. Bu yeni fiyat, yeni üyeler için 25 Nisan’dan, mevcut Prime üyelerimiz için 25 Mayıs’tan sonraki ilk fatura döneminden itibaren geçerli olacaktır. Bu, Türkiye’de Prime’ın hizmete girdiği 2020 yılından bu yana yapılan ilk değişikliktir. Prime ile üyelerimize benzersiz avantajlar sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

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