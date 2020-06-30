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Anne-babası Covid-19 geçiren 15 yaşındaki çocuk, yüze dokunmayı önlemek için bileklik icat etti

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Anne-babası Covid-19 geçiren 15 yaşındaki çocuk, yüze dokunmayı önlemek için bileklik icat etti
Anne-babası Covid-19 geçiren 15 yaşındaki çocuk, yüze dokunmayı önlemek için bileklik icat etti

Britanya’da yaşayan 15 yaşındaki Max Melia kişi elini yüzüne yaklaştırınca uyaran bir bileklik icat etti.

Melia’nın amacı, günlük hayatta defalarca ve genelde bilinçsizce yapılan yüz ellemek gibi basit bir hareketin, corona virüsü salgını nedeniyle doğurabileceği ölümcül sonuçların önüne geçmek.

Haberleri izledikçe virüsün insanların hayatı üzerinde yıkıcı etkilerini gördüğünü anlatan Melia, anne-babasına virüs bulaşıp hastalanınca meselenin ne kadar ciddi olduğunu anladığını belirtti.

VybPro adını verdiği bileklik elin yüze doğru yaptığı hareketleri tanıyarak işliyor. Elin yüze dokunacağı hareketleri tahmin ederek temas gerçekleşmeden titreşim yoluyla kullanıcıyı uyarıyor. Melia bilekliğin her iki kola da takılmasını tavsiye ediyor.

Bir ürün tasarımcıyla ortaklaşa çalışarak prototipi üreten Melia kitlesel fonlama platformunda başlattığı kampanyayla ürünü piyasa sürmek için para toplamaya başladı. Kampanyaya bağış olarak katkıda bulunulabildiği gibi bilekliğin ön sipariş ücreti olarak da para ödenebiliyor. Ayrıca bakımevlerine bağışlanman üzere de ön sipariş verilebiliyor.

İlk satışlardan elde edilecek gelirle de bakımevleri ve sağlık çalışanlarına ücretsiz bileklik verilmesi amaçlanıyor.

Bir çift bilekliğin fiyatının 89.99 pound (760 lira) olması planlanıyor.

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