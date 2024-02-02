Arkhe ev sahipliğinde KKTCDOB ve MYRRHA TRİO iş birliği ile MOZART'ın 268. Doğum günü kutlandı

Arkhe ev sahipliğinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB) ve Myrrha Trio iş birliği ile Avusturyalı besteci Wolfgang Amadeus Mozart'ın 268. Doğum günü Arabahmet Kültür Evi’nde yer alan söyleşi ve konser ile kutlandı.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, bazı belediye meclis üyeleri ile kalabalık bir sanatsever kitlesinin takip ettiği etkinlik bir yandan devletin kurumlar arasındaki işbirliğine güzel bir örnek oluştururken sanat alanında yapılacak iş ve güç birliklerinin etkinliklerin daha çeşitli ve zengin içeriklerle toplumla buluşmasında büyük öneme sahip olduğunu gösterdi.

27 Ocak Cumartesi Arabahmet Kültür Evi’nde gerçekleşen halka açık ve ücretsiz etkinlikte Miray Çakır (Keman), Sinem Sadrazam (Viyola) ve Püren Eda Gözer'in (Viyolonsel) oluşturduğu Myrrha Trio ile Cansu Özcezarlı'nın (Keman) eşliğinde Soprano Sermin Dikmen Töre, W. A. Mozart'ın yaylı Trio için Divertimento No.1 KV439b eseri ile Soprano solo ve Orkestra için yazdığı Motet "Exultate, Jubilate" K.165 eserinin yaylı dörtlü eşlikli uyarlaması seslendirdi.

Konser öncesinde ise Tuğrul Enver Töre ve Halil Duranay “Mozart üzerine bir sohbet" gerçekleştirdi. Söyleşinin ardından, konser ile birlikte toplamda 90 dakika süren etkinlik sanatseverlerden büyük beğeni kazanırken konser bitiminde icracılar uzun süre alkışlandı.