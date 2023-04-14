ARUCAD rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi’den “Dünya Sanat Günü” mesajı 

Uluslararası Sanat Derneği tarafından organize edilmiş Dünya Sanat Günü, her yıl 15 Nisan’da sanatseverler tarafından kutlanan özel bir gündür.

Adanın ve Bölgenin tek sanat, tasarım, iletişim odaklı kurulmuş üniversitesinin Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, günün öneminin vurgulamak amacı ile şu ifadelerde bulundu; “Bu gün, sanatın tarih boyunca insanlığın hayatındaki önemli bir yere sahip olduğunu hatırlatmakta ve bizi nasıl etkilediğini vurgulamaktadır. Sanat, yaratıcılık, düşünce ve duyguların ifadesi için bir yol sağlar ve bu yolla insanlar birbirleriyle bağlantı kurar. İnsanların hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştirir, düşüncelerini ve fikirlerini ifade etmelerine yardımcı olur. Dünya Sanat Gününü, sanatın evrensel bir dil olduğunu ve herkesin sanatın güzelliğinden yararlanabileceğini vurgulamak için kutluyoruz. Bir şehir üniversitesi olarak, bu yıl Girne Limanına inerek, her gün aynı yolu kullanan veya ilk defa o meydandan geçen insanların kendilerini sanatsal olarak ifade etmesini sağlayabilmek amacıyla bir kurgu geliştirdik. Çok farklı tepkiler aldık. Yapmak istediğimiz, sanatın hayatımızdaki yeri ve etkisi hakkında daha fazla farkındalık yaratmaktı. Bir sanat üniversitesi olarak öncelikle bulunduğunuz şehre ve ülkeye değer katmak amacıyla çıktığımız yolda, halkımız ile bir arada bu gibi etkinliklere devam edeceğiz. Dünyayı daha güzel hale getiren bir araç olan sanata tutunmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyelim.”