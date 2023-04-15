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Ataoğlu: Sanat, insanların dünyayı daha farklı bir açıdan görmelerine yardımcı olur

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Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ’15 Nisan Dünya Sanat Günü’ nedeniyle mesaj yayımladı.
Ataoğlu: Sanat, insanların dünyayı daha farklı bir açıdan görmelerine yardımcı olur

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Sanat, insanların dünyayı daha farklı bir açıdan görmelerine yardımcı olur”

 

“Sanatın hayatımızdaki yeri tartışılmaz bir gerçektir. Sanat, insanlık tarihi boyunca var olan, insanların duygusal dünyalarını, hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını ifade etmenin en güzel yollarından biridir. Sanat, toplumumuzun kültürel ve estetik zenginliğine katkıda bulunurken, aynı zamanda insana dair derin anlamlar ve düşünceler sunar.

 

Sanatın gücü, insanların hayatlarına dokunarak onları etkileyebilmesidir. Sanat, insanların dünyayı daha farklı bir açıdan görmelerine yardımcı olur, onları düşündürür ve iç dünyalarını keşfetmelerine olanak tanır. Sanatın gücü, insanların birbirleriyle bağlantı kurmasına ve ortak bir anlayış oluşturmasına yardımcı olur.

 

Sanat, hayatımızın her alanında yer alır. Resim, heykel, müzik, edebiyat, tiyatro ve daha birçok alanda sanatçılar yaratıcılıklarını sergilerler. Sanatın bu çeşitliliği, herkesin kendisine uygun bir sanat dalı bulmasını ve bu yolla kendini ifade etmesini sağlar.

 

Bugün ‘Sanat Günü’müzü kutlamanın yanı sıra, aynı zamanda sanatçılarımızın da önemini hatırlamak isterim. Sanatçılarımız, toplumumuzun kültürel ve estetik zenginliğinin korunması ve geliştirilmesinde büyük bir rol oynarlar. Onların emekleri, sanatın gücünü bizlere sunarak hayatımızı daha anlamlı hale getirir.

 

Sanatın bize sunduğu zenginlikleri paylaşarak, toplumumuzun kültürel ve estetik zenginliğine katkıda bulunarak, sanatı hayatımızdan çıkarmadan, sanatın gücünü gelecek nesillere aktararak, her zaman hatırlayacağız.

 

Sanata gönül veren tüm sanatçıların ve sanatseverlerin ‘Dünya Sanat Günü’nü kutlarım.”

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