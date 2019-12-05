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Ayda bir alınacak doğum kontrol hapı geliştirildi; insanlarda denenecek

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Ayda bir alınacak doğum kontrol hapı geliştirildi; insanlarda denenecek
Ayda bir alınacak doğum kontrol hapı geliştirildi; insanlarda denenecek

ABD’deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde görevli bilim insanları, ayda bir kez kullanılacak doğum kontrol hapı geliştirdi.

Bill ve Melinda Gates Vakfı’nın finanse ettiği çalışma kapsamında geliştirlen hapın haftalarca midede kalıp hamileliği engellemek için gerekli hormon salgılama işini ‘ağır ağır’ yaptığı açıklandı.

İlacı, mide asidiyle ters etkileşimi önlemek ve kadınları her gün hap alma zorunluluğunu dolayısıyla da unutma riskini ortadan kaldırmak için geliştirdiklerini söyleyen bilim insanları, domuzlarda denendiğini, birkaç yıl içinde insanlarda deneneceğini açıkladı.

Dünyada milyonlarca kadının doğum kontrol hapı kullandığını ve yüzde 99 güvenli olduğunu belirten, ilacı geliştiren ekibin başındaki Dr. Giovanni Traverso şunları söyledi: “Ancak bu kadınların yarısı belirli günlerde almayı unutuyor veya yanlış zamanda alıyor. Bu da istenmeyen gebeliklere neden olabiliyor. Uzun süreli koruma sağlayan iğneler, plasterler var. Ama ayda bir hap almak büyük kolaylık olur.”

Traverso, hapın bir balık yağı tableti büyüklüğünde olduğunu, mideye ulaşınca ‘çiçek gibi açılıp’ hormon salgılamaya başladığının altını çizdi.

Çalışmanın sonuçları Science of Translational Medicine (Translasyonel Tıp Bilimi) adlı yayın organından yayınlandı.

 

 

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