Baraka Kültür Merkezi Faaliyet Raporunu yayınladı:

Baraka Tiyatro Ekibi

Tiyatro Ekibimiz 2020 yılı içerisinde çeşitli sokak ve sahne performanslarının yanı sıra, pandemi koşullarına uyum sağlayarak ev yapımı skeçlerle de sosyal medya üzerinden tiyatro severlerle buluştu.

2020 yılı başlarında, John Steinbeck’in romanından uyarlanan Ay Batarken oyunu, gençlik ve yetişkin ekiplerinin katılımıyla geniş bir kadroyla hazırlanmış ve seyirciye sunulmak üzereyken ülkemizde kapanmaya gidilmişti. Kapanma sürecinin sona ermesinin ardından da kalabalık gruplar halinde biraraya gelinememesi sebebiyle Ay Batarken oyunu seyirciye canlı olarak oynanamadı. Bunun yerine, küçük gruplar halinde video kayıt yapılan sahneler, film şeklinde montajlanarak seyirciye sunuldu. AKM’de, oyuncuların da katılımıyla prömiyerini gerçekleştiren film-oyun, Youtube ve yerel TV kanalları aracılığıyla seyirciye ulaştı. Ay Batarken oyunumuz, geçmiş yıllardaki diğer kayıtlı oyunlarımız gibi internetten ücretsiz olarak paylaşıma açılmıştır.

Karantina döneminde halkın stresli günlerde mizahla buluşmasını sağlamak amacıyla yazılan skeçler, evlerde çekilerek montajlandı ve sosyal medya kanallarıyla seyirciye sunuldu. Varsa Bir Durum Yapalım Açık Oturum, #Sanat Kulüpte gibi kısa oyunlarla yöneticilerin, sermayedarların ve emekçi halkın durumu komedi yoluyla gözler önüne serildi.

Her yıl sokak ve sahne performansları ile kutlanan 27 Mart Dünya Tiyatro günü, bu yıl videolu bir etkinlik ile çevrimiçi kutlanabildi. “Sanat karanlığı aydınlatır” temalı video ile koronanın karanlığına rağmen halka umut aşılandı. Aynı şekilde tiyatro ekibimizin hazırladığı “O gemi bir gün gelecek” temalı videoyla umutlu bir geleceğe işaret edildi.

Pandemi koşullarının hafiflediği ve vakaların sıfırlandığı yaz aylarında “Hükümete rağmen morâlsiz, koronaya rağmen tiyatrosuz kalmayın” sloganıyla, dernek lokâlimizde Tiyatroyla Moral Gecesi düzenlendi. Yoğun ilgi gören bu etkinlikte kısa skeçler ve seyirci katılımlı tiyatro sporu oynandı. 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü’nde ise sokak performansları ile kadına şiddet kınandı.

Sol Anahtarı

Baraka Müzik Grubu Sol Anahtarı, 2020 yılı içerisinde her yıl olduğu gibi yine pek çok etkinlikte ücretsiz olarak sahne aldı. Pandeminin gölgesinde geçen 2020 yılı içerisinde grubumuz, sokağa çıkma yasağı olan dönemde internet üzerinden çeşitli şarkı kayıtları ve müzik programları yaparak sevenleriyle buluştu. Grubumuz aynı dönemde, Türkiye’den dost müzik grubumuz “Praksis” ile iletişime geçerek, Baraka Kültür Merkezi sosyal medya hesabı üzerinden “Canlı Praksis Konseri” organize etti. Ağustos ayında “Kitap ile Dayanışma” konseri düzenleyen grubumuz, kasım ayı içerisinde ise “Göç-Taş Festivali” ve “Fikret Demirağ Anma Etkinliği” kapsamında iki adet konser verdi. Bir yandan da stüdyo çalışmalarına devam eden grubumuz, sözleri Fikret Demirağ’a, müziği Sol Anahtarı’na ait olan “Sen Öldükten Sonra da” adlı parçanın kayıtlarını tamamlayarak aralık ayı içerisinde sevenlerinin beğenisine sundu.

Kültür-Sanat-Politika Dergisi “Argasdi”

Baraka Kültür Merkezi’nin üç ayda bir yayımlanan kültür-sanat-politika dergisi Argasdi, 2020 yılı içerisinde basımı gerçekleştirilen üç sayı ve internet üzerinden yayınlanan Pandemi özel sayısı ile okurlarıyla buluştu. 57. Sayıda “Frida”, 58. sayıda “Seçim ve İrade” ve 59. sayıda “90’lar” konularının dosya halinde incelendiği sayılarda, ayrıca derginin sürekli sayfaları olan “Memleketin Ahvali”, “Feminist-İZ”, “Kıbrıs Kültürü” gibi bölümler de gelişerek devam etti. Ülke gündemindeki konuların değerlendirilmesi ile toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesi alanından yazılar ve kültürümüzde yer eden birçok konu tarihsel bir arka planla sayfalara taşındı. Bunun yanı sıra şiir, karikatür, müzik, kitap, film ve tiyatro yazılarının yer aldığı kültür-sanat sayfaları da pek çok farklı yazarın kaleminden okurların beğenisine sunuldu. 18. yılına merhaba diyen, 28 sayfalık renkli dergi, ülkemizin en uzun süre kesintisiz yayınlanan kültür-sanat-politika dergisi olarak 2021 yılında da argasdi otu gibi inatla filizlenip, boy atmaya devam edecek.

Sun-İzle-Tartış (Ücretsiz Sinema Etkinliği)

Baraka Kültür Merkezinin her ayın ilk cumartesi akşamı kesintisiz olarak devam ettirdiği Sun-İzle-Tartış ücretsiz sinema etkinliği 2020 yılında da birçok farklı konu ve görüşü barındıran filmi izleyici ile buluşturdu. Ancak hayatın tüm alanları gibi Sun-İzle-Tartış etkinliği de, pandemi sürecinde alınan tedbir kararları nedeni ile bir süreliğine gösterimlere ara vermek zorunda kaldı. Pandemi öncesi iki aylık süreçte, sonrasında da sosyal mesafe hijyen kurallarına uygun şekilde düzenlenmiş bir ortamda gerçekleşen gösterimlerde birbirinden özel konuları ele alınan filmler izlendi. 2020 yılının ilk filmi olarak seçilen Robin Hood, zenginden alıp yoksula verme teması ile katılımcıların yoğun ilgisini çekti. Şubat ayında ise yetişkinlerin gençlere savaş açtığı bir dünyada yalnızca kaçmanın yeterli olmadığını anlatan Karanlık Zihinler filmi izlendi. Pandemi öncesi son film olarak ise Mart ayında, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesinde, yaşama tutunmaya çalışan bir kadının zorlu hayatını konu alan Zerre filmi izlendi. Salgından korunmak amacı ile her türlü etkinliğe ara verilen dönemde İzle-Tartış da, gösterimlerine 2 ay ara verdi ve sonrasında yeni yaşam koşullarında hayata devam etmeye başlanıldığı zaman, Haziran ayında, Entelköy Efeköy’e Karşı, Temmuz ayında Bad Education filmi izlenirken Ağustos ayında ise Kübalı devrimcileri konu alan Wasp Network filmi izlendi. Eylül ayında okulların açılmasıyla Nazi eğitimini konu alan Tavşan Jojo filmine yer verilirken, Ekim ayında ise, eğitimden geri kalmamak için rüzgar türbünü inşa eden bir çocuğu konu alan Rüzgarı Dizginleyen Çocuk filmi izlendi. Yıl sonuna yaklaşırken Kasım ayında, savaşlardan uzak kalabilmek için tüm duygulardan arındırılmış bir yaşam şekline geçilen bir dünyayı anlatan Seçilmiş filmi izlenirken, insanın insanla, doğayla ve toplumla ilişkisini derinden irdeleyen Fareler ve İnsanlar filmi ile 2020 yılı etkinlikleri sonlandırıldı.

Katılımın tamamen ücretsiz ve biletsiz olduğu gösterimlerde, katılanların önerileri ile seçilen filmler, önerenlerin dilediği gibi gerçekleştirdiği sunumlar ve gösterim sonrası gerçekleşen serbest sohbet ortamı ile amacımız, birlikte film izlemenin yanı sıra farklı bakış açılarını yakalamak, film izlemenin sadece izlemekten ibaret olmadığını, bu sanat dalının devam edebilmesi için üzerine tartışılması gerektiğini katılımcılara hissettirmektir.

Okuma-Tartışma Grubu

“Okuma-Tartışma” grubumuz 2020 yılında da birlikte okuyup birlikte tartışmaya devam etti. Baraka’nın en uzun soluklu etkinlik gruplarından bir tanesi olan ve haftada bir kez toplanılan bu etkinlikte, karşılıklı okuyup, birlikte tartışma ve öğrenme temel alınıyor. Bu etkinlikte üyelerin önceden birlikte belirledikleri kitap, yazı veya makaleler birlikte okunup tartışılmaktadır. Geçtiğimiz yıl içerisinde de birçok farklı kitap ve makale seçilerek okunmaya devam etti. 2020 yılında bir önceki yıldan kalan “En Uuzun Koşuda Adalılar” isimli kitaba devam edildi. Tamamlanan bu kitabın ardından makale, şiir, öykü ve daha birçok genel ve güncel konulara ilişkin metinler okuma hedefi koyuldu. Mehmet Kansu’ya ait “Kirli Duvarlardan İnen Hazin Gölgeler ya da Bilinçaltı Müziği”, “Kendi İçinde Döneduran Dalgalar” ve “Her Şey Hışırdar” isimli üç adet öykü okundu ve ardından yazarın da katıldığı bir etkinlik düzenlendi. Daha sonra “Sol Neden Hayvan Haklarını Desteklemeli?”, “Teknoloji firmaları COVID-19’u fırsata çevirdi”, “Teknoloji İşini Sorgulamak” ve “Türkiye’de İnternet’in Durumu” isimli makaleler okundu. Yılın son bölümünde ise Khora Yayınlarından çıkan Zeki Erkut’a ait Kral isimli roman okunmaya başlandı. Halen devam eden bu kitapta yine birlikte okuyup birlikte tartışmaya devam ediyoruz.

Baraka TV

Ağustos ayında logo ve içerik çalışmalarına başlayan Baraka TV, eylül ayı itibariyle deneme çekimlerini gerçekleştirip, 25 Kasım’da ilk yayınını yaptı. İlk etapta Baraka Kültür Merkezi Facebook ve Youtube hesapları üzerinden yayınlar gerçekleştirmeyi hedefleyen Baraka TV’de, toplumsal meselelerin ele alındığı “Bahcada 10 Tayka”, farklı konularda makalelerin izleyicilerle paylaşıldığı “Neçin da Den” ve çocuklar için bilgilendirici ve sorgulayıcı hikâyelerin okunduğu “Baraka Çocuk” programları yer alıyor. Baraka TV, Baraka Kültür Merkezi’nin emekten ve kolektif üretimden yana, eşitlikçi ve devrimci kültür-sanat anlayışını yeni bir kanalla halkımızla buluşturmayı hedefliyor.

Mobeselere NObese Kampanyası

Başta başkent Lefkoşa olmak üzere ülkemizin çeşitli bölgelerine yerleştirilen Mobese isimli gözetleme kameraları ile ilgili halkı bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarımıza 2020 yılında da devam ettik. TC askeri şirketi ASELSAN tarafından kurulan ve güvenlik bahanesiyle özgürlükleri kısıtlama yönünde kullanılabilecek olan kameralara, Yasaya dayanan itiraz hakkımızı kullanarak gerek kaldırım işgali, yayaların ve engellilerin geçişini engellemesi, gerek eylem hakkını ve insan hak ve özgürlüklerini kısıtlaması, gerekse tarihi ve kültürel dokuya zarar vermesi gibi sebeplerle yazılı dilekçelerimizi, Haziran ayında ilgili Kurula sunduk. Bazı itirazlarımızın kabul edilmesi üzerine gereğinin yapılmasını takip ettik. Ayrıca Yasadan kaynaklanan itiraz hakkı konusunda toplumu bilgilendirici çalışmalar yürüttük. Bunun yanı sıra Temmuz ayında yaptığımız basın açıklamasıyla Kent Güvenlik Sistemleri konusundaki yasaya uymayan hükümetin Bilişim Suçları Yasası’na da uymayabileceğinin ve bu yasanın da kötüye kullanılabileceğinin uyarısını yaptık. Ağustos ayında direk üstünde yaptığımız basın açıklamasında ise Hükümeti ilgili yasaya uymaya davet ettik.

Umut Bahçesi

Bağımsızlık Yolu ile birlikte Haydarpaşa Ticaret Lisesi’nin yanında Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait bir yeşil alanın ağaçlandırılmasını üstlenen ve buraya Belediye Meclisi kararıyla “Umut Bahçesi” adını veren Baraka aktivisteri, ağaçlandırmış oldukları bahçenin bakımını yapmaya, sulamaya ve otlardan temizlemeye devam etti. Şehrin içinde nefes alınabilecek bir alan yaratma gayesi ile çıktığımız bu yolda, gelecek yıl da bakım ve yeni ekim çalışmaları ile birlikte kullanılabilir bir yeşil alan hayalimiz için çalışmalara devam edeceğiz.

Kadın Eğitim Kolektifi

Baraka aktivistlerinin de gönüllü eğitmen ve organizatör olarak görev yaptığı Kadın Eğitimi Kolektifi (KEK) olarak 2020 yılı boyunca pandemi şartları altında mümkün oldukça sosyalist feminist mücadelemizi sürdürmek için çeşitli eylemliliklerde bulunduk. 11 -18 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz Kadın filmleri festivali olan FEminiSTİVAL’de Lefkoşa Mağusa ve Omorfo’da toplam 5 gösterim düzenledik. Bunun yanında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününde sokakta eylemliliğimizi sürdürdük ve Meclis önünden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yürüdük. Buna ek olarak 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günün’de 25 KASIM ORGANİZASYON KOMİTESİ’nin düzenlediği eylem ile (Bağımsızlık Yolu, Baraka Kültür Merkezi, BES, GÜÇ-SEN, HAK-SEN, Kadın Eğitimi Kolektifi, KTOEÖS) Dereboyundan Meclise Yürüyerek kadına şiddete karşı bir kez daha sokakları doldurduk. Pandemi koşulları çerçevesinde sokağa çıkma yasağı olduğu dönemde ve genel anlamda süreç boyunca sosyal medya hesaplarımızda aktif eylemlilik göstererek ülkemiz ve dünyada yaşanan feminist mücadeleyi takipçilerimize aktarmayı amaçladık.

Çeşitli Eylemlerimiz ve Basın Açıklamalarımız

Mahkeme Önünde “Gancelli Davası” Açıklaması: Ocak ayında Lefkoşa Mahkemesi önünde “Gancelli Davası” ile ilgili basın açıklaması yaparak Girne dağ yolunda gerçekleşen “kaza” sonrası 1 Aralık 2016’da düzenlenen eylemler sırasında Başbakanlık gancellisinin kırılması nedeniyle çeşitli örgütlerden toplam 24 kişiye dava açılmasını ve bu davaların bir türlü sonuçlanmamasını protesto ettik. Bağımsızlık Yolu ile birlikte yaptığımız açıklamada, aradan yıllar geçmesine rağmen davaya bir türlü başlanamadığını çünkü savcılığın gereken özeni göstermediğini ve adil yargılanma hakkını gasp ettiğini vurguladık.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü: Emeği, bedeni sömürülen, baskı ve şiddet altında ezilen kadınların sesini yükseltmek ve taleplerini duyurmak adına Meclis önünde toplanıp Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önüne kadar yürüdük ve eşitliğe aç sömürüye tokuz dedik. Ayrıca emekçi kadınların taleplerini bildiri şeklinde de yayımlayarak halkımızla paylaştık.

17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Transfobi ve Bifobi Karşıtlığı Günü: Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimlere karşı her türlü ayrımcılığa ve şiddete karşı ses çıkarmak için geçmiş yıllarda da dahil olduğumuz 17 Mayıs Komitesi bu yıl pandemi koşulları nedeni ile toplu etkinlikler yerine çevrim içi etkinlikler düzenledi. Derneğimiz de bir önceki yıl gerçekleştirdiğimiz Remzi Polat ile LGBTİ ve Sınıf Mücadelesi söyleşisinin kaydını sosyal medya üzerinden bir kez daha yayınladı.

Dünya Yalnız Bizim Değil Hareketi ile Orman Yangınları Konusunda Basın Açıklaması: Baraka olarak bileşeni olduğumuz Dünya Yalnız Bizim Değil Hareketi ile birlikte Temmuz ayında Başbakanlık önünde yaptığımız basın açıklamasıyla orman yangınları konusunu gündeme getirdik ve yeni bir yangın olmadan önlem alması için hükümete çağrıda bulunduk.

Bağımsız Kıbrıs Eylemi: Adamız üzerindeki çıkar çatışmalarına karşı bağımsızlık şiarımızı bu sene yine 14 Ağustos gününde İngiliz Elçiliği, TC Elçiliği ve Amerikan Temsilciliği önünde aynı anda gerçekleştirdiğimiz eylemlerle yükselttik.

1 Eylül Dünya Barış Günü: Gerçek bir barışın ada halklarının günlük sorunlarını çözmeden masa başında yapılan görüşmelerle gerçekleşmeyeceğinin bilinciyle, pandemiyle zorlaşan yaşam koşullarında barışa her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğunu Lokmacı Barikatı’nda Bağımsızlık Yolu üyeleriyle bir araya gelerek dile getirdik.

Tak Sepeti Koluna Haydi Herkes Yoluna: Kasım ayında Cumhurbaşkanlığı önünde gerçekleştirdiğimiz “sepet”li basın açıklamasıyla Maraş’ta acılarımız üzerinde piknik yapılmasını eleştirerek, irademize ve seçimlerimize yapılan müdahaleleri kınadık.

Onlar Mangala Biz Alana Eylemi: Bağımsızlık Yolu ve Sol Hareket ile birlikte Kasım ayında organize ettiğimiz eylemde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kıbrıslı Türklerin iradesini yok sayan ve Maraş’ın açılmasını şovenist duygularla ada halklarını kışkırtmak ve şov yapmak amacıyla kullanmak isteyen Tayyip Erdoğan’a bu adanın bizim vatanımız olduğunu hatırlattık.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü: 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü’nde, Mağusa, Omorfo, Girne gibi çeşitli bölgelerdeki eylem ve etkinliklerin yanı sıra, Lefkoşa’da Baraka Kültür Merkezi olarak bileşeni olduğumuz 25 Kasım Organizasyon Komitesi, kadına yönelik şiddetin önlenmesi talebiyle yürüyüş düzenledi. Aktif olarak katıldığımız yürüyüşte, tiyatro ekibimiz bir sokak performansı da gerçekleştirerek kadına şiddetin türlerini anlattı ve protesto etti.