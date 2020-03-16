  • BIST 88.434
  • Altın 307,446
  • Dolar 6,4130
  • Euro 7,1175
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Başbakanlıkta kritik toplantı: Gündem önlemler ve seçim

» »
Başbakanlıkta kritik toplantı: Gündem önlemler ve seçim
Başbakanlıkta kritik toplantı: Gündem önlemler ve seçim

Başbakanlıkta kritik toplantı: Gündem önlemler ve seçim

Hükümet, Başbakanlık’ta düzenlenen toplantıda Meclis’te temsil edilen siyasi parti başkanları ile bir araya geldi.

Toplantı öncesi Başbakan Ersin Tatar’ın yaptığı kısa açıklamada Coronavirüs’e karşı alınan ve alınması planlanan tedbirlerin yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı seçiminin de değerlendirileceği belirtildi.

Tatar "Bu zor günlerde siyaseti bir kenara bırakarak el birliği ile hareket etmeliyiz" diye konuştu.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa'da gün boyu dezenfekte devam ediyor11 Mart 2020 Çarşamba 14:56
  • #CORONA: LTB park yerlerini ve oyun alanlarını geçici olarak kapattı10 Mart 2020 Salı 16:22
  • YDÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs sıralama sınavı için son başvuru 31 Mayıs'ta09 Mart 2020 Pazartesi 16:09
  • Cyprus Mail: Geçişler bir gün daha kapalı09 Mart 2020 Pazartesi 10:32
  • CTP Kadın Örgütü ve POGO Temsilcisi'nden barikata çiçek!08 Mart 2020 Pazar 23:36
  • Lokmacı'daki olaylar Rum basınında..08 Mart 2020 Pazar 13:33
  • Ledra'da eyleme biber gazı! Anastasiadis'ten Kalıcı Bölünme Adımları!07 Mart 2020 Cumartesi 16:44
  • LTL'de 2. öğretmen de görevden açığa alındı!06 Mart 2020 Cuma 15:57
  • Gönyeli'de elektrik akım hırsızlığı06 Mart 2020 Cuma 15:06
  • Bakan Çavuşoğlu, Lefkoşa Türk Lisesi’ni ziyaret etti05 Mart 2020 Perşembe 14:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti