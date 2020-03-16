Başbakanlıkta kritik toplantı: Gündem önlemler ve seçim

Hükümet, Başbakanlık’ta düzenlenen toplantıda Meclis’te temsil edilen siyasi parti başkanları ile bir araya geldi.

Toplantı öncesi Başbakan Ersin Tatar’ın yaptığı kısa açıklamada Coronavirüs’e karşı alınan ve alınması planlanan tedbirlerin yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı seçiminin de değerlendirileceği belirtildi.

Tatar "Bu zor günlerde siyaseti bir kenara bırakarak el birliği ile hareket etmeliyiz" diye konuştu.