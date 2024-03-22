Berfu ve Eser Yenenler Çifti DAÜ'de "Çift Terapisi" Gösterisiyle Sahne Aldı

BERFU – ESER YENENLER ÇİFTİNDEN DAÜ’DE “ÇİFT TERAPİSİ”

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü, Etkinlik Birimi organizasyonu ile Türkiye’nin ünlü oyuncu çifti Berfu – Eser Yenenler’in “Çift Terapisi” isimli çift kişilik gösterisi 20 – 21 Mart 2024 tarihlerinde, saat 20.00’de, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirildi. 20 Mart 2024 Çarşamba günü DAÜ personeli ve halk, 21 Mart 2024 Perşembe günü ise DAÜ öğrencileri için sahnelenen “Çift Terapisi”, her iki gecede de büyük ilgi ve beğeni topladı.

Tanışma öykülerinden başlayarak esprili anılarıyla birlikte izleyiciye keyifli ve eğlenceli anlar sunan Berfu-Eser Yenenler çifti, kadın erkek ilişkilerindeki problemleri de yine esprili anlatımlarıyla “Çift Terapisi”nde sahneleyerek, gösteriyi izlemeye gelenlere keyifli dakikalar yaşattılar.

“Çift Terapisi”nde seyirciye eğlence dolu bir sohbet sunan Berfu – Eser Yenenler çiftine 21 Mart 2024 Perşembe gecesi gerçekleşen gösteri sonunda DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ve Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu tarafından DAÜ logolu plaket ve çiçek takdiminde bulunuldu.