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Bina açma ve sirkat suçundan yargılanan sanık 30 ay hapis cezasına çarptırıldı

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Bina açma sirkat suçundan yargılanan İsmet Sariler’in aleyhindeki karar açıklandı.
Bina açma ve sirkat suçundan yargılanan sanık 30 ay hapis cezasına çarptırıldı

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen duruşmasının kararını açıkladı.

Yargıç Barkın,  sanığın işlediği “bina açma  ”, “sirkat ” ve “mülke tecavüz” suçlarının ciddiyet ve yaygınlığına değindi.

Barkın, ciddi ve yaygın suçlarda kamu yararı gözetilerek, caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine işaret etti.

Barkın, sanığın mükerrer şekilde benzer suçları işlemesini aleyhinde ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Barkın, sanığa oybirliği ile 30 ay  hapis cezası verdiklerini açıkladı.

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