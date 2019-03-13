  • BIST 101.721
  • Altın 228,314
  • Dolar 5,4580
  • Euro 6,1642
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Birleşik Kırallık AB'den bir türlü ayrılamıyor! Anlaşma bir kez daha ret edildi!

» »
Parlamentoda Brexit Anlaşması yeniden reddedildi
Birleşik Kırallık AB'den bir türlü ayrılamıyor! Anlaşma bir kez daha ret edildi!

İngiltere Parlamentosu, Avrupa Birliği (AB) ile varılan ve ülkenin birlikten ayrılmasının (Brexit) koşullarını belirleyen anlaşmayı ikinci kez reddetti.

Theresa May’in Brexit anlaşması Avam Kamarası tarafından 149 oy farkla reddedildi. 242 vekil anlaşmadan yana oy kullanırken, 391 vekil anlaşmanın aleyhinde oy kullandı. May’in anlaşmasının reddedilmesinin ardından, İngiliz parlamentosu yarınki oturumda ‘anlaşmasız ayrılık’ seçeneğini oylayacak.

Başbakan May, oylamanın ardından yaptığı konuşmada, “Parlamento, anlaşmasız ayrılıktan yana oy kullanırsa hükümet bunu uygulayacak. Parlamento anlaşmasız ayrılığı reddederse, Perşembe günü Brexit’in ertelenmesi için oylama yapacağız. Anlaşmasız ayrılığa karşı, erteleme için oy kullanmak problemi çözmeyecek. Avrupa Birliği, ertelemeyi ne için kullanacağımızı bilmek isteyecek.” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz ay parlamentoya gelen anlaşma 230 oy farkla reddedilmiş ve bu İngiltere tarihindeki en büyük parlamento yenilgisi olarak kayıtlara geçmişti. İngiliz vekiller, anlaşmada yer alan ve Kuzey İrlanda sınırında fiziki sınır oluşturulmasını engelleyen ‘tedbir maddesi’ nedeniyle anlaşmayı reddetmişlerdi. Ancak May’in bu madde üzerinde AB ile mutabakata vardığı revizeler de İngiltere parlamentosu tarafından yeterli görülmedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere Başbakanı May: Brexit gerçekleşmeyebilir08 Mart 2019 Cuma 20:25
  • Başbakan Tufan Erhürman, İngiltere'deki Kıbrıslı Türk iş insanlarıyla bir araya geldi. 07 Mart 2019 Perşembe 20:24
  • İngiltere Kraliçesi'nin eşi ehliyetini polise verdi06 Mart 2019 Çarşamba 21:43
  • "Sevgilim sandığım kişinin hayatımı gözetleyen gizli bir polis olduğunu öğrendim"06 Mart 2019 Çarşamba 10:01
  • İngiltere'de alarm! Heathrow Havalimanı ve iki noktada polis şüpheli paketleri araştırıyor!05 Mart 2019 Salı 21:06
  • İngiliz askerler gece kulübünde cinsel ilişkiye girdi04 Mart 2019 Pazartesi 13:12
  • Britanya İşçi Partisi lideri Corbyn’e cami dışında yumurtalı saldırı04 Mart 2019 Pazartesi 13:00
  • Britanya İşçi Partisi lideri Corbyn'e cami dışında yumurtalı saldırı04 Mart 2019 Pazartesi 09:47
  • Bin 800 yıllık penis çizimleri bulundu02 Mart 2019 Cumartesi 12:22
  • İngiltere'den Ankara Anlaşması'na başvuruların sayısı 2018'de rekor kırdı01 Mart 2019 Cuma 12:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti