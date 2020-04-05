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Birleşik Kralık'taki KKTC vatandaşlarının dikkatine!

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Birleşik Kralık'taki KKTC vatandaşlarının dikkatine!
Birleşik Kralık'taki KKTC vatandaşlarının dikkatine!

Başbakanlık Kriz Merkezi İletişim Başkanlığı’ndan yapılan duyuruya göre hükümet, tüm dünyayı etkisi altına alan ve küresel bir krize dönüşmüş COVID-19 salgınına karşı mücadelesine yurt içinde devam ederken, diğer yandan Birleşik Krallık’ta bulunan vatandaşlarımızın ülkeye dönüşü için çeşitli çalışmalar yapıyor.

Duyuruda,

‘Birleşik Krallık’ta öğrenci olarak bulunan vatandaşlarımızın okullarının kapanması ile birlikte ülkelerine, ailelerinin yanlarına dönmelerini sağlamak maksadıyla ilk olarak 21/03/2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz charter seferimizden sonra, gelen yoğun taleplerle hala Birleşik Krallık’ta başta öğrencilerimiz olmak üzere, sağlık ve ziyaret maksatlı bulunan vatandaşlarımız olduğu ve ülkelerine dönmek istedikleri öğrenilmiştir.

Bunun üzerine, yurtdışında bulunan ve daimi ikametgahı KKTC olan vatandaşlarımızı imkanlar dahilinde ve bulundukları ülkelerin uyguladığı kısıtlamalar izin verdiği oranda, salgına karşı belirlenmiş koşullara uygun olarak ülkemize getirmek için yaptığımız girişimler sonuçlanmıştır.

Bu amaçla, Birleşik Krallık’tan 7-8 Nisan 2020 tarihlerinde düzenlenecek iki charter seferle bir grup vatandaşımız aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde ülkemize gelebileceklerdir. Şöyle ki;

1- Birleşik Krallık, COVID-19 salgını bakımından şu an dünya sıralamasında en riskli ülkelerden biridir. Dolayısıyla toplum sağlığı bakımından buradan gelecek olan vatandaşlarımızın diğer ülkelere nazaran ek güvenlik tedbirleri alınarak yurda getirilmeleri gerekmektedir.

2- Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu karar uyarınca gelen vatandaşlarımız 14 gün boyunca, kendileri için hazırlanan özel bir öğrenci yurdunda, devletin gözetimi altında tutulacaklardır. 07/04/2020 ve 08/04/2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek iki charter sefer ile birlikte gelecek olan 330 (henüz kesinleşmemiş) vatandaşımızın, geldikleri ülkenin koşulları değerlendirildiğinde, yüksek risk nedeniyle tam izolasyon gerektiği için, farklı farklı gözetim merkezlerinde değil, tek bir merkezde 14 günlük karantina sürecini geçirmeleri alınan uzman görüşleriyle toplum sağlığı açısından gerekli bulunmuştur.

3- 14 gün boyunca devletin gözetimi altında tutulacak olan vatandaşlarımızın kalacağı tek kişilik odalarda gerekli hijyen şartları hazırlanarak iaşe, ibateleri sağlanacak, internet vb. hizmetler kendilerine sunulacaktır.

4- 14 günlük karantina süresinin dolmasını müteakip yapılacak testlerin sonucunda pozitif vakaya rastlanması durumunda, toplu gözetim süreleri Sağlık Bakanlığı’nca 7 gün daha uzatılabilecek, gerekli görülen diğer tedbirler alınabilecektir.

5- Karantina süresi boyunca, bu maksatla özel olarak hazırlanan KYK yurtlarında kalacak olan vatandaşlarımızın aile bireylerinden sadece birine günde bir kez, hangi ilçede olduğuna bakılmaksızın, herhangi bir temas olmadan ihtiyaç duydukları eşyaları bırakmaları, yurt sorumlusu ve sağlık ekibinin belirteceği şartlarda mümkün olacaktır.

6- Yukarıda belirtilen şekilde Birleşik Krallık’tan ülkemize seyahat edecek vatandaşlarımız, ülkeye geldiklerinde yukarıda belirtilmiş tüm şartları kabul etmiş sayılacaklardır. Toplum sağlığı açısından yüksek risk nedeniyle uygulanacak bu tedbir kararlarına uymayı kabul etmeyen yolcular uçağa alınmayacaklardır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.’ denildi.

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