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Boris Johnson: Almanya, Ukrayna’nın Rusya’ya boyun eğmesini istedi

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Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, savaşın başında Almanya’nın ekonomik nedenlerle Ukrayna’nın Rusya karşısında geri adım atmasını tercih ettiğini savundu.
Boris Johnson: Almanya, Ukrayna’nın Rusya’ya boyun eğmesini istedi

İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson, Rus işgalinin başında Almanya'nın Ukrayna'nın Rusya'ya boyun eğmesini istediğini söyledi.

CNN'in Portekizce kanalına konuşan Johnson, Almanya'nın ekonomik nedenlerle savaşın uzun sürmesini istemediğini, bu nedenle Ukrayna'nın Rusya karşısında geri adım atmasını tercih ettiğini savundu. Rus işgali başlamadan önce Batılı ülkelerin savaş konusunda görüş ayrılıkları yaşadığını kaydeden Johnson, “Almanya eğer savaş çıkacaksa bunun kısa sürede bitmesini ve Ukrayna'nın boyun eğmesini istedi” dedi.

Fransa'nın son ana kadar savaş ihtimalini reddettiğini söyleyen Johnson, İtalya'nın da Rus enerjisine bağımlılığı nedeniyle Avrupa'da Rusya'ya karşı yaptırımları desteklemeye istekli olmadığını kaydetti. Eski İngiliz başbakan, savaşın ardından birçok ülkenin Ukrayna'nın arkasında birleştiğini ifade etti.

Johnson, bir dizi skandal sonrasında temmuzda başbakanlıktan istifa etmişti.

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