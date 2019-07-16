Boris Johnson: Müslüman ülkeler İslam yüzünden batının yüzyıllarca gerisinde kaldı

Anketlere göre büyük bir farkla Britanya'nın yeni başbakanı olması beklenen ve Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğlu olan Boris Johnson'ın geçmişte yazdığı bir makalede "Müslüman ülkelerin İslam yüzünden batının gerisinde kaldığını" iddia ettiği ortaya çıktı.

The Guardian'ın aktardığına göre Johnson'ın Roma İmparatorluğu'ndan bahsettiği "The Dream of Rome" (Roma Rüyası) isimli kitabının bazı basımlarında bulunan ek bölümde "İslam bir sebepten dolayı Müslüman ülkelerde gelişimi engelledi" ifadeleri yer aldı.

Ortaya çıkan makalenin ardından Britanya Müslüman Konseyi, "Birçok insan Johnson'ın hâlâ İslam'ın özgürlük ve ileriye giden yolu engellediğini düşünüp düşünmediğini bilmek istiyor" şeklinde bir açıklama yayımladı.

"Sonra da Müslümanlar geldi" başlıklı makalede Johnson Müslüman ülkelerde "burjuva sınıfının, liberal kapitalizmin ve demokrasinin yaygınlaşması olmadığını" iddia etti ve bunun İslam kaynaklı olduğunu savundu.

Makalede şu ifadeler yer alıyor:

"Roma/Bizans İmparatorluğu'nun yönetiminde Konstantinopolis bin yıl boyunca öğrenmenin ışığını ayakta tuttu. Osmanlı'nın yönetiminde ise basılı yayınlar 19. yüzyılın ortalarına kadar İstanbul'da görülmedi. Bir şey kelimenin tam anlamıyla onların yüzyıllarca geride kalmasına sebep oldu"

Johnson, daha önce Telegraph için kaleme aldığı bir köşe yazısında burka giyen kadınları "banka soyguncularına" ve "mektup kutularına" benzetmişti.