Brad Pitt’in yeni aşkı ortaya çıktı

Angelina Jolie ile ayrıldıktan sonra özel hayatıyla ayrı bir merak uyandıran Brad Pitt, nihayet yeni sevgilisiyle ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun, gösteri dünyasından bir ismin eski eşi ile birlikte olduğu konuşuluyor.

Bir döneme damga vuran ve Brangelina olarak anılan Angelina Jolie ve Brad Pitt, beş yıllık evliliklerini altı çocuktan sonra 2019’da sonlandırmıştı. İkili hâlâ çocukların velayeti konusunda ve aldıkları bağ evi ile ilgili anlaşmazlıklarla karşı karşıya gelirken hayatlarına da ayrı yollardan devam ediyorlar.

Özellikle iki ismin de Brangelina’nın sona ermesiyle bir sonraki ilişkileri merak konusu haline geldi. Brad Pitt de bu meraktan çeşitli dedikodularla nasibini alıyor. Ünlü oyuncunun adı daha önce Emily Ratajkowski ile anılmış; Pitt’e yakın kaynaklar ise yakışıklı oyuncunun kariyerine odaklandığını ve hayatında kimse olmadığını belirtmişti.

Ancak Brad Pitt, bu defa yeni bir ilişkiye başlamış görünüyor. Şimdi Pitt’in adı Ines de Ramon ile anılıyor. Brad Pitt ve Ines de Ramon, 15 Kasım’da birlikte bir Bono konserine katıldıktan sonra görüntülendiler. People dergisine konuşan bir kaynak da çiftin birkaç aydır beraber olduğunu söyledi: “Brad gerçekten tutkulu.”

ESKİ EŞİ DE GÖSTERİ DÜNYASINDAN

Pitt’in beraber olduğu Ramon, gösteri dünyasına pek de yabancı değil. Ramon daha önce The Vampire Diaries ve Star Trek: Strange New Worlds yıldızı Paul Wesley ile evliydi.

People’a konuşan kaynak, Pitt’in Ines ile vakit geçirmekten keyif aldığını belirtiyor. Ramon’un Pitt ile ilişkiye, 40 yaşındaki Paul Wesley ile üç yıllık evliliğini bitirdikten yaklaşık iki ay sonra başladığı düşünülüyor.

Daha önce adı Brad Pitt ile anılan Emily Ratajkowski’nin de bu hafta, Kim Kardashian’ın eski sevgilisi, ünlü komedyen Pete Davidson ile birlikte olduğu haberleri çıkmıştı.