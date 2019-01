Brezilya'nın aşırı sağcı yeni lideri Jair Bolsonaro: Sosyalizmden kurtulacağız

Başkent Brasilia'da gerçekleşen yemin töreni etkinliklerine 100 binden fazla insan katıldı. Törenin yapılacağı alana üstü açık bir Rolls Royce ile gelen Bolsonaro yol boyunca halkı selamladı.

Kongre'deki konuşmasında ise ülkeyi "yeniden yapılandırma" fırsatına dikkat çekerek sözlerini şöyle açtı:

"Biz insanları yeniden birleştireceğiz, aile kurumunu kurtaracağız, dinlere saygılı olacağız. Dini geleneğimizi savunurken ve (geleneksel) değerlerimizi koruma altına alırken, cinsiyet eksenli ideolojiyle de savaşacağız"

Jair Bolsonaro konuşmasında, sol siyaset yapan İşçi Partisi'ni de hedef aldı ve Brezilya'nın, suç ve yolsuzluk gibi sıkıntılarının kaynağı olarak bu partiyi gösterdi.

"Sorumsuzluk bizi tarihimizdeki en büyük etik, ahlaki ve ekonomik kriz içine soktu" diyen Bolsonaro konuşmasının tamamlanmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, kutlama mesajını Twitter'dan paylaştı.

Bolsonaro'nun "harika bir yemin konuşması" yaptığını söyleyen Trump, "ABD seninle birlikte" mesajını paylaştı.

Congratulations to President @JairBolsonaro who just made a great inauguration speech - the U.S.A. is with you!

