Britanya parlamentosu TikTok hesabının ömrü bir hafta sürdü: Sebep güvenlik endişesi

BBC’nin haberine göre, hesap, verilerin Çin hükümetinin eline geçme riskiyle ilgili endişelerini dile getiren milletvekillerinin uyarılarının ardından kilitlendi, içerikler silindi.

Kıdemli milletvekilleri geçen hafta, TikTok veri konusunda güvence verene kadar hesabın kaldırılması çağrısında bulunmuştu.

Bir parlamento sözcüsü, “Hesap, parlamentoyla ilgili içerikleri daha genç kitlelere ulaştırmak için bir pilot girişimdi. Üye geri bildirimlerine dayanarak, TikTok pilot hesabını planladığımızdan daha erken kapatıyoruz” dedi.

BBC’ye konuşan TikTok sözcüsü, parlamentonun uygulamanın kullanıcılarıyla bağlantı kuramamasını ‘hayal kırıklığı’ olarak niteledi. Endişelerini dile getiren milletvekillerine güvence vermeyi teklif etti.

We’re live on TikTok!



Follow @UKParliament for news and behind-the-scenes content from the Elizabeth Tower.



For starters, where’s the best spot to get your best selfie with the famous Tower? https://t.co/z8F5MMIrJp pic.twitter.com/x7dOZxMz3y