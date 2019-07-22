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Britanya'da bir istifa daha

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AB Bakanı Alan Duncan görevini bıraktığını açıkladı
Britanya'da bir istifa daha

Britanya'nın Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Bakanı Alan Duncan, Muhafazakar Parti'deki liderlik yarışında oylamanın tamamlanmasına saatler kala istifa etti. 

Duncan, liderlik yarışını kazanmasına kesin gözüyle bakılan eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'la Brexit süreci konusunda sert polemik yaşamıştı.

Geçen günlerde Maliye Bakanı Philip Hammond ve Adalet Bakanı David Gauke, Johnson'ın 23 Temmuz'da başbakan ilan edilmesi durumunda koltuklarını bırakacaklarını duyurmuştu.

Duncan 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'yi ziyaret eden ilk Avrupalı bakan olmuştu.

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