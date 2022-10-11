Britney Spears annesine nefret kustu

Ailesiyle arası çeşitli skandallar nedeniyle uzun zamandır açık olan pop yıldızı Britney Spears, geçmişte annesinin kendisine sert bir şekilde vurduğunu anlattı.

40 yaşındaki pop şarkıcısı Britney Spears, Instagram hesabında yayınladığı bir gönderide, annesi Lynne Spears’ın bir keresinde şarkıcının iki oğluna bakarken eve geç kaldığı için ona “çok sert” bir tokat attığını iddia etti.

Hayatında ilk kez tokat yediğini anlatan Spears, bir partiye gittiğini, sonra kendisini eve Lindsay Lohan ve Paris Hilton’ın bıraktığını, o sırada saatin gece 4 olduğunu, annesinin ise bu nedenle kendisine çok kızdığını ve tokat attığını paylaştı. Spears, sonra bu gönderiyi sildi.

Geçen hafta Lynne Spears (67), kızından özür diledi ve konuşabilmeleri için şarkıcıya telefon numarasının engelini kaldırması için yalvardı.

13 yıl boyunca babasının vesayeti altında tutulan, ilaç kullandırılan ve yakın zamanda özgürlüğüne kavuşan Britney ise “gerçek bir özrün konunun kapanmasına yardımcı olacağını” söylemişti.

Lynne Spears…

BEKLEDİĞİ GİBİ OLMADI

Britney’in “tokat” gönderisinin altına çok üzgün olup özür dilediğini belirten annesinin beklentisi ise gerçekleşmedi.

Şarkıcı, annesinin özrünü kabul etmeye hazır değildi ve ailesinin inisiyatifiyle katlandığı ve yıllarca yaşadığı vesayet travmasını düşünerek “defolup gitmesini” söyledi.

Spears, “13 yıl boyunca her hafta doktorlarla görüşüp geçmişimi ortaya çıkarmak zorunda kaldım, bu da durumumu daha da kötüleştirdi!!!”

“Beni annem yalnız bıraktı! Anne özrünü al ve defol git!!! Ve zihnimle dalga geçen tüm doktorlar! Hepinizin cehennemde yanması için dua ediyorum!!!” diyerek içini döktü.

Spears’ın ailesi konuyla ilgili bir yorum yapmadı.