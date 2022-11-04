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Britney Spears’tan yıllar sonra gelen özür

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Spears, Zoey 101 yıldızı Alexa Nikolas'tan özür diledi. Spears'ın, Zoey 101'de başrolde yer alan kardeşi Jamie Lynn Spears'ı ziyaret ettiğinde Nikolas'a bağırdığı ortaya çıkmış ve Nikolas, yaşadığı travmayı konuk olduğu programlarda dile getirmişti.
Britney Spears’tan yıllar sonra gelen özür

Zor zamanlar geçiren ve mümkün olduğunca ruh sağlığına odaklanmaya çalışan Britney Spears, bu defa geçmiş hesaplaşmalarında ailesini hedef almak yerine kendisini eleştirmeye başlamış gibi görünüyor. Ünlü yıldız zamanında kardeşiyle aynı yapımda yer alan ve bir gün sete giderek bağırdığı Alexa Nikolas’tan özür diledi.

Spears, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gerçekten ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yokken size bağırdığım için özür dilerim” dedi.

Nikolas, Nickelodeon yapımının ilk iki sezonunda Spears’ın küçük kız kardeşi Jamie Lynn Spears ile birlikte rol aldı. 2006’da ikinci sezonun bitiminden sonra Nikolas, dizi yıldızı Jamie Lynn ile birkaç defa kavga etmiş programdan ayrılmıştı. Spears’ın da bu süreçte Jamie Lynn adına Nikolas’a bağırdığı ortaya çıkmıştı.

GEÇ GELEN ÖZÜR KABUL EDİLDİ

O zamandan beri Nikolas, endüstrideki kötü davranışlara karşı baş kaldırmaya odaklandı.

Ekim ayının sonlarında Nikolas, Zoey 101 setinde zorbalığa uğradığını iddia ederek deneyimlerini anlattı. Ve olayın yaşandığı sırada henüz 12 yaşında olan Nikolas’a Britney Spears’tan geç bir özür geldi.

Spears, özür dilediği paylaşımında şunları yazdı: “Kız kardeşim tam anlamıyla kızım gibiydi… Bu yüzden gerçekten neler olduğu hakkında hiçbir fikrim yokken sana bağırdığım için özür dilerim!!!”

Nikolas da Spears’ın mesajına kayıtsız kalmadı ve şu satırlara yer verdi: “Burada oturmuş ağlıyorum. Beni gördüğün ve beni dinlediğin için teşekkür ederim. Özür dilediğin için teşekkürler. Bildiğin gibi seni affediyorum. 6 yaşımdan beri her zaman en büyük ilham kaynağım ve gücüm oldun. Bir yetişkin olarak benim için birçok çocukluk yarasını iyileştirdin. Sesiniz GÜÇLÜ. Bu, dürüst olmak gerekirse, birinin benim için yaptığı en nazik şeylerden biri.”

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