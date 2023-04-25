Bu sergiyi gezmek için çıplak olmak gerekecek

Fransa'da bir müze, konuklarını çıplak bekliyor. Fransız sanat merkezinin ziyaretçilerine, bir sergi için kıyafetlerini çıkarmaları söylenecek.

Fransa’da bir müze, konukların çıplak olmasını ve ardından bir içki içip bu deneyim hakkında sohbet etmelerini isteyen bir sergiye ev sahipliği yapacak.

Lyon’daki çağdaş sanat müzesi macLYON’daki etkinlik, bedenin varlığına odaklanan bir serinin parçası. macLYON’un bir sözcüsü, serginin amacını şu sözlerle anlattı: “Fikrimiz, bedenlerin diğer bedenlerle nasıl etkileşime girdiğini görmek için belirli bir alanda beden meselesini sorgulama.”

macLYON, etkinliği Fransız Naturist Federasyonu’nun bölge şubesi ile birlikte 11 Euro karşılığında düzenliyor. Sergilenen 1960’lı yıllardan kalma eserler, bedeni fiziksel gerçekliğiyle, kendisiyle ve dünyayla bir deneyim aracı olarak sunuyor.

Sergiyi çıplak gezmek ya da çıplak sanatçıların performansları sanat dünyasında daha önce de kullanılmıştı.

Paris’teki Maillol Müzesi, geçen yıl inanılmaz derecede gerçekçi çıplak heykellerin yer aldığı Hiperrealizm sergisi için bir dizi etkinlik düzenledi. Sergi, gerçekle bağımızı kaybetmiş gibi göründüğümüz fotoğraf filtreleri ve metaverse çağında estetiğe ışık tutmayı amaçlıyordu.

Başkentteki Palais de Tokyo çağdaş sanat müzesi de 2018’de çıplaklar için turlar düzenledi. Kıyafetlerini vestiyere bırakan misafirler galeriyi gezme fırsatı buldu.

Geçen yıl Paris, Bois de Vincennes parkında da çıplaklar için özel bir bölge oluşturdu.

Ayrıca geçtiğimiz haftalarda İsveçli bir sanatçı, Stockholm’ün Sodermalm semtinde halka açık bir sergide üç gün boyunca kendini bir kafese tek başına ve çıplak olarak kilitledi. Sergi, sanatçının annesiyle bir sigarayı paylaşmasıyla sona erdi.

35 yaşındaki Elin Skarin isimli sanatçı, 73 saatlik tuhaf performansında izleyicilerin kafese attığı eşyalara güvendi. Kafese ilk olarak bir kamp tuvaleti, biraz tuvalet kağıdı ve bir mikrofon atıldı. Ardından da yiyeceklerden bira şişelerine, yastıktan giysilere kadar çeşitli parçalar geldi. Geçen ayın sonunda Skarin’in kafesteki üç günlük macerasına ait görüntüler de yayınlandı.