Bursaspor – Amedspor maçına olaylar damga vurdu! Siyasilerden tepki geldi…

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta 23’üncü hafta karşılaşmasında Bursaspor sahasında Amedspor’u konuk etti. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan ve Bursaspor’un 2-1 kazandığı karşılaşma öncesi, iki takımın futbolcuları arasında gerginlik çıktı. Arbede polisin müdahalesiyle son buldu.

Karşılaşmayı yaklaşık 40 bin Bursaspor taraftarı takip ederken, konuk ekibin taraftarları güvenlik nedeniyle stadyumda yer almadı. Saha dışında ve içerisinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, maç öncesi iki takımın futbolcuları arasında arbede yaşandı.

ÇEVİK KUVVET MÜDAHALE ETTİ

Amedsporlu futbolcular, zemini incelemek için sahaya çıktığında, tribünlerdeki Bursaspor taraftarlarının protestosuyla karşılandı. Amedsporlu bazı futbolcuların da taraftarlara karşılık vermesiyle tansiyon yükseldi. Bunun üzerine Bursasporlu futbolcular da sahaya çıktı. İki takım futbolcuları arasında yaşanan arbedeye çevik kuvvet polisleri müdahale etti. Polisin müdahalesiyle saha içerisindeki arbede sonlandırılırken, her iki takımın oyuncuları soyunma odasına geri döndü. Amedsporlu futbolcuların soyunma odasına girişi sırasında tribünlerden pet şişe atıldı.

SOYLU’DAN O PANKARTLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Bu arada Bursaspor tribünlerinde açılan Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım ve Jitem’in insan kaçırma sembolü olan beyaz toros posterleri açıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu twitter hesabından o pankartlarla ilgili bir açıklama yaptı. Soylu şu ifadeleri kullandı: ”Bursa'daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır.”

KARAMOLLAOĞLU VE BAŞ'TAN TEPKİ

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, karşılaşma öncesi yaşanan olaylarla ilgili paylaşımda bulunarak sağduyu mesajı verdi.

“HERKESİ SAĞDUYUYA, YETKİLİLERİ İSE GÖREVE DAVET EDİYORUZ”

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, “Bursaspor-Amedspor maçında görmek istemediğimiz görüntüler ve olaylar, geçtiğimiz hafta yeşil sahalarda gördüğümüz birlik ve beraberlik ruhundan sonra bizleri derinden üzmüştür. Şiddet ve şiddeti öven mesajlar, şu anda ülkemizin ihtiyaç duyduğu dayanışma ruhuna zarar vermektedir. Yaşananların tekrar etmemesi için herkesi sağduyuya, yetkilileri ise göreve davet ediyoruz.” paylaşımında bulundu.

“BUNLARA GÖZ YUMAN HER KİMSE HEM ÜLKEMİZE HEM İNSANA DÜŞMANDIR”

TİP Genel Başkanı Erkan Baş ise, “Halkı birbirine düşürmeye çalışan, daha bir ay önceki depremde hasar gören bir kentin futbol takımına bile saldıran, provokatif pankartlar açan ve tüm bunlara geceden beri göz yuman her kimse hem ülkemize hem insana düşmandır.” ifadelerini kullandı.