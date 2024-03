09 Mart 2024 tarihinde Çatalköy'de meydana gelen olayda, M.C.K. (E-26), C.Y. (E-45) ve E.K. (E-20) ile O.K. (E-33), O.K. (E-28) ve G.A. (E-35) arasında yolcu taşımacılığı nedeniyle başlayan tartışma şiddete dönüştü. Eller ve ayaklarla yapılan saldırı sırasında C.Y. (E-49) isimli şahıs, kanunsuz bulundurduğu bıçakla O.K.'yi sağ bacağından yaraladı. O.K., hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Olaya karışan tüm şahıslar tutuklandı ve soruşturma devam ediyor.