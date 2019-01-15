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'Çeçenistan'da '40'tan fazla eşcinsel alıkonuldu, ikisi işkenceyle öldürüldü'

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Çeçen lider Ramzan Kadyrov 'hak ihlalleri iddialarının doğru olmadığını' söylüyor.
'Çeçenistan'da '40'tan fazla eşcinsel alıkonuldu, ikisi işkenceyle öldürüldü'

Rusya'da eşcinsel hakları eylemcileri Çeçenistan'da yaklaşık 40 eşcinselin Aralık ayından bu yana alıkonulduğunu, ikisinin de işkence görerek öldüklerini iddia etti.

Rus LGBT Ağı adlı insan hakları ağı, 2017'de çıkan onlarca eşcinselin gözaltına alındığı haberlerinden sonra başta Müslüman Ruslar olmak üzere eşcinsellere yönelik hak ihlallerini belgeliyor.

Grup, Pazartesi günü yayımladıkları raporda alıkonulan eşcinsellerin, Grozni'ye yaklaşık 20 kilometre mesafede Argun kentindeki bir toplama kampında tutukluklarına inandıklarını belirtti.

Rus hükümeti sözcüsü ise yaklaşık 40 eşcinselin alıkonulduğu ve ikisinin öldürüldüğü haberlerinin "kesinlikle yalan" olduğunu söyledi.

BBC'ye konuşan Rus LGBT Ağı başkanı Igor Koçetkov, "Yaklaşık 40 kişinin gözaltına alındığını biliyoruz, belki de daha fazla. Kaçının serbest bırakıldığı ise belirsiz. Bazen, bu kişilerin 'kendileri uğraşsın' diye ailelerine teslim edildiklerini biliyoruz" dedi.

Igor Koçetkov, eşcinsellere yönelik baskı ve zulümlerin artmasıyla "140'tan fazla kişinin bölgeden kaçmasına da yardımcı olduğunu" söyledi.

Koçevkov, kaçmasına yardım ettikleri arasında 'ölümle sonuçlanan işkenceye tanıklık edenlerin de bulunduğunu' ifade etti. Hak savunucusuna göre ölenlerden biri bıçakla yaralanmıştı.

BBC, bu iddiaları bağımsız kaynaklardan doğrulayamadı.

2017'de eşcinsellere yönelik zulüm ve baskının arttığı iddiaları üzerine Rusya'nın Londra Büyükelçiliği önünde protesto gösterileri düzenlenmişti.Telif hakkıGETTY IMAGES Image caption2017'de eşcinsellere yönelik zulüm ve baskının arttığı iddiaları üzerine Rusya'nın Londra Büyükelçiliği önünde protesto gösterileri düzenlenmişti.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) geçen ay yayımladığı raporda Çeçenistan'da "ciddi insan hakları ihlalleri yapıldığını" duyurmuştu.

Rapor, taciz, zulüm, işkence ve keyfi tutuklamalara tanıklık ettiklerini söyleyenlerin ifadelerine dayandırılıyordu.

Çeçen lider Ramzan Kadirov da yasa dışı gözaltı ve insan hakları ihlalleri yapıldığı haberlerini düzenli olarak yalanlıyor. Çeçen hükümeti sözcüsü Alvi Kraimov da Pazartesi günü Rus RT kanalına yaptığı açıklamada son haftalarda eşcinsellerin alıkonulduğuna dair iddiaların 'gerçeği yansıtmadığını' söyledi.

Kadirov, geçen yıl BBC'ye verdiği röportajda, bu iddiaların "yabancı casusların icadı veya para peşinde koşan aktivistler tarafından ortaya atıldığını" söylemişti.

Aktivistler homofobinin Çeçenistan'da yaygın olduğunu sıklıkla dile getiriyor.

Kadirov ve hükümet yetkilileri ise Çeçenistan'da "hiç eşcinsel olmadığını" öne sürüyor.

Yetkililerin bu inkarına rağmen Çeçenistan'da onlarca kişi "eşcinsel oldukları gerekçesiyle gözaltına alınıp işkence gördüklerini" iddia ediyor.

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