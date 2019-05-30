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Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Filminde Oynayacak Oyuncular Açıklandı

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Efsane halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatının anlatılacağı film olacak olan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu'nun oyuncu kadrosu belli oldu.
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Filminde Oynayacak Oyuncular Açıklandı

Halterci Naim Süleymanoğlu'nu Hayat Van Eck'in canlandıracağı film, ekim ayında sinemaseverlerle buluşacak.

Dünyanın en iyi haltercilerinden olan efsane Naim Süleymanoğlu'nun hayatı sinemalara taşınıyor. Barış Pirhasan'ın yazdığı, Dijital Sanatlar Yapımevi tarafından da yapımcılığı üstlenilen 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filminin oyuncu kadrosu kesinleşti. Açıklanan bilgilere göre Naim Süleymanoğlu'na filmde 19 yaşındaki Hayat Van Eck hayat verecek. Hayat Van Eck ile birlikte Naim Süleymanoğlu'nun babasını Yetkin Dikinciler ve annesini de Selen Öztürk canlandıracak.

Naim Süleymanoğlu'nu keşfeden ve onun dünyanın en iyi haltercileri arasında yer almasını sağlayan antrenörü Enver Türkileri'yi de Gürkan Uygun canlandıracak. Bu isimlerle birlikte filmde; Kerem Atabeyoğlu, Renan Bilek, Mustafa Kırantepe, Barış Kıralioğlu, Evren Erler, Uğur Güneş ve Mehmet Esen gibi isimler de filmde yer alacak diğer karakterlerden.

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Yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun üstlendiği filmin danışmanlığını da Naim Süleymanoğlu'nun abisi olan Muharrem Süleymanoğlu yapıyor. 25 Ekim'de vizyona girecek olan filmin yayınlanan fragmanını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

 

 

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