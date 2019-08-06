"Cep telefonu erkeklerin cinsel organını küçültüyor!"

Türkaslan, cep telefonlarının yarattığı radyo frekanslı elektromanyetik radyosyonun beyindeki hipofiz bezini olumsuz etkileyerek testesteron hormonunu azalttığını belirterek erkeklerin cinsel organlarında küçülmeye yol açabildiği uyarısında bulundu.

2011 yılında olası 2B kansinojeni olarak kabul edilen cep telefonlarının yarattığı radyo frekanslı elektromanyetik radyasyonun beyindeki hipofiz bezini olumsuz etkileyerek erkeklerde testosteron hormonunda azalmaya yol açtığına işaret eden Türkaslan, "dolayısıyla cinsel organda küçülmeye yol açabilme riski vardır." dedi.

İşte Doç. Dr. Tayfun Türkaslan'ın erkeklere cep telefonlarının risklerine ilişkin yaptığı uyarının detayları...

Birçok hormonun kontrol merkezi olan fasulye şeklindeki hipofiz bezi, iki kulak arasında ve beynin alt kısmındadır. Hipofizin ürettiği LH hormonu, leydig hücrelerini uyararak testislerde testosteron üretiminden sorumludur. Cep telefonlarının yarattığı elektromanyetik alana uzun süre maruz kalmak tıpkı bir mikrodalga fırın gibi kulak çevresi ve beyinde, ardından iç organlarda ısınmaya neden olmaktadır. Yapılan araştırmalarda 20 dakikayı aşan telefonkonuşmalarında özellikle kulak çevresinde 1 ila 2.5 derecelik ısı artışı gerçekleşmektedir.

VÜCUDUN ELEKTROMANYETİK SİSTEMİNE ZARAR VERİYOR

Bu ısınma vücüdun doğal ısı artışından farklı. Dışardan bir etki. Düşük dozda radyasyon demektir. Beyin ve iç organlara yayılır. Dolayısıyla yüzde 70’i elektrolit, su ve iyonlardan oluşan vücudun kendine has elektromanyetik alanı, cep telefonlarından yayılan radyasyona uzun yıllar sürekli maruz kalmaktadır ve olumsuz etkilenmektedir. İnsan vücudunun kendi elektromanyetik alanının görevi, hücrelerin çoğalması, tamir edilmesi ve DNA’nın sağlıklı bir şekilde bölünmesini sağlamaktadır. Ancak bu sistemin dış kaynaklı elektromanyetik alanla etkileşime girmesi belirli hücre türlerinin geni, DNA’sı ve kromozomlarına hasar verebilir.

Beynin elektriksel aktivitelerini değiştirip stres proteini oluşumuna ve nörolojik rahatsızlıklara neden olabilmektedir. Uzun ve kısa vadede yan etkileri Baş ağrısı, uyku bozuklukları, stres, konsantrasyon kaybı, işitme kalitesinde azalma gibi kısa vadeli etkileri kanıtlanan cep telefonları tamamen masum değildir.

Yarattığı elektromanyetik alanın 10 yıl ve üzerindeki uzun vadeli etkileri çok önemlidir. Uzun vadede genetik yapının zarar görmesi, özellikle beyin hücrelerinde ölümler ve beyin tümörleri, kalp rahatsızlıkları, hafızanın zayıflaması, kalıcı işitme kayıpları, hiperaktivite çok olası yan etkiler olarak karşımıza çıkıyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün cep telefonlarından yayılan elektromanyetik radyasyonu 2B kansinojen sınıfına dahil etmesi bu anlamda çok çarpıcı.

Bu, 2B içindeki 249 maddeden biri olan cep telefonu radyasyonunun, insanlar için kansinojen riski yarattığı anlamına gelir. Hücrelerde büyük gen bozulmalarına sebep olan ve kanserleşmeye yol açacak mekanizmaları harekete geçiren madde, kansinojen madde olarak tamınlanır.

ELEKTROMANYETİK RADYASYONUN TESTOSTERON SALINIMI ÜZERİNDEKİ İKİ YÖNLÜ ETKİSİ

Yoğun cep telefonu kullanımının, testosteron hormon üretimini harekete geçiren hipofiz bezinin yanı sıra pantolon ceplerinde tutulmasıyla testislerde de ısı artışına, dolayısıyla testosteron üreten leydig hücre DNA’sına da hasar verme riski yüksektir.

Testosteron salınımı üzerinde iki yönlü olumsuz bir elektromanyetik radyasyon etkisi söz konusudur. Hem hipofiz hem de testisler zarar görebilmektedir. Testislerin sıcaklığı, spermlerin kaliteli ve yeteri kadar üretilmesi için vücut sıcaklığından 2 derece daha azdır.

Ancak cep telefonlarından yayılan ve sürekli maruz kalınan radyo frekans dalgalarının yarattığı radyasyon, sperm canlılığı ve kalitesini, testosteron üreten leydig hücrelerinin DNA’sını olumsuz etkileyebilmektedir. Testosteron azaltan sadece cep telefonu dalgaları değil Cep telefonlarının testosteron hormonunun salınımı üzerindeki bu olumsuz etkisini arttıran diğer faktörler de mevcuttur...”

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