Çocuğun kitapla ilişkisi 0-2 yaş döneminde ebeveynlerin çocuğa tekerleme, masal ve hikaye okuması ile başlatılmalı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Ergisi“Dünya Çocuk Kitapları Haftası” dolayısıyla açıklamalarda bulunarak, detaylı bilgiler aktardı.

Çocuk Kitapları Haftası’nda çocuklar kendi kitaplıklarını kurmaya teşvik edilirler ve birbirlerine kitap armağan ederler

Dünyada her yıl Kasım ayının ikinci haftasının Çocuk Kitapları Haftası olarak kutlandığını ifade eden Ergisi,“Bu günlerde yeni çocuk kitaplarından oluşan sergiler açılır; yazarlarla çocuklar imza günlerinde buluşturulur; masal, fıkra anlatma veya okuma, çizgi film gösterimi ve çocuk tiyatrosu sahneleme gibi kültürel etkinlikler gerçekleştirilir; çocuklar kendi kitaplıklarını kurmaya teşvik edilirler ve birbirlerine kitap armağan ederler. Bütün bu etkinlikler sayesinde kitap okumanın önemine dikkat çekilerek çocuğa okuma sevgisi ve alışkanlığı kazandırılır” dedi.

Çocuk büyüdükçe seçilen kitaplar yaşına uygun olarak değiştirilmeli

Çocuk kitaplarının, çocuğun algı, dikkat, duygu, düşünce ve hayal dünyasına uygun; çocuk bakışını ve çocuk gerçekliğini yansıtan; çocuğa okuma alışkanlığı kazandırması yanında, sanatsal ve estetik yönden gelişmesini, duyarlı biçimde yetişkinliğe hazırlanmasını sağlayan eserler olduğu söyleyenErgisi, bu eserlerin konuşmaya başladığı dönemle birlikte çocuğa sunulmasının oldukça faydalı olduğunu vurguladı. Ergisi, çocuğun kitapla ilişkisinin 0-2 yaş döneminde ebeveynlerin çocuğa tekerleme, masal ve hikâye okuması ile başlatılması, bu yaştan sonra resimli kitaplar yoluyla çocuğun kitapla ilişkisi sürdürülmesi ve çocuk büyüdükçe seçilen kitapların yaşına uygun olarak değiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Çocuk kitapları, okul öncesi dönemden başlayarak çocukların ana dilini geliştirmelerine katkı sağlar

Okumanın faydalarıile ilgili bilgi veren Ergisi, “Çocuğun gelişimi ve topluma katılımı noktasında kitap okumanın değeri hiçbir şeyle ölçülemez” dedi. Çocuk, okuduğu kitabın kahramanı ile kendisini özdeşleştirdiği için çocuğun empati kurma, hayal gücü ve yaratıcılık gibi duygusal özelliklerinin geliştiğini belirten Ergisi,kitap okumanın, çocuğun duygusal olarak rahatlamasına, zamanını kaliteli bir şekilde geçirmesine ve estetik bilinç kazanmasına yardımcı olduğunu ifade etti.Çocuk kitaplarının, okul öncesi dönemden başlayarak çocukların ana dilini geliştirmelerine de katkı sağladığını dile getiren Ergisi, “Dilin etkili kullanım örneklerini gören çocuk dille ilgili kuralları, dilin yapısını, anlatım olanaklarını öğrenir ve sözcük hazinesini geliştirir” dedi.

Ebeveynler günün uygun vakitlerinde çocuklarıyla birlikte kitap okumalıdırlar

Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak için bazı önemli noktaların olduğunu söyleyen Ergisi bunları şöyle sıraladı: Ebeveynin okuyarak çocuğa örnek olması, tavsiye ve uyarılardan daha etkilidir. Öncelikle çocuğun yaş seviyesine uygun ilgi, merak ve isteklerine göre kitaplar seçilmelidir. Çocukla birlikte kitapçıya, çocuk kütüphanelerine giderek orada zaman geçirip ilgi duyduğu kitapların ne olduğunu anlamaya çalışmak gerekir. Çocuğa, içinde kendi kitaplarının yer aldığı bir kitaplık oluşturulmalı ve ebeveynler günün uygun vakitlerinde çocuklarıyla birlikte kitap okumalıdırlar.

Son olarak Ergisi, “Unutulmamalıdır ki, okuma alışkanlığının temeli 0-6 yaş arasında aile kurumunda atılır ve bu alışkanlık okulda devam ettirilir” dedi.