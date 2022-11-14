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Çocuk Hakları İçin Söz Veriyoruz

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SOS Çocukköyü Derneği’nin paydaşlar ve gönüllü destekçiler ile birlikte organize ettiği, çocuk hakları farkındalık etkinliği, geçtiğimiz hafta sonu Lefkoşa Kızılbaş Parkı’nda gerçekleşti.
Çocuk Hakları İçin Söz Veriyoruz

SOS Çocukköyü Derneği’nin kurulduğu günden beri, ülkemiz genelinde çocuk odaklı yasaların güncellenmesi, çocuk koruma sistemlerinin geliştirilip yaygınlaştırılması, çocuk hakları ve sorumlulukları konusunda toplumsal bilinçlenmeyi arttırma faaliyetleri sürüyor. Bu faaliyetler çerçevesinde geçtiğimiz hafta sonu yoğun Lefkoşa Kızılbaş Parkı’nda düzenlenen çocuk festivali yoğun ilgiyle gerçekleşti.

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Bisiklet turu ile başlayan etkinlik, çocukların keyifle katıldığı SOS Çocukköyü Derneği eğitmenlerinin kurduğu survivor parkurunda çeşitli aktiviteler, basketbol gösteri maçı, KKTC Cimnastik Federasyonu sporcularının cimnastik gösterileri, Cranberries Dance and Gym Center’in hazırladığı dans gösterisi, Berkem Darbaz ve arkadaşlarının özel alandaki BMX gösterileri ve Lefkoşa Ritm'orkestra ekibinin performansı ile devam etti. Halkın yoğun katılım gösterdiği çocuk festivalinde katılımcılar “BANA SÖZ VER” yazılı bantlar takarak, çocuk hakları için bütünsel bir çağrı yapmış oldu.

 

Etkinlik, Kızılbaş Parkı için Lefkoşa Türk Belediyesi, aktivitelerde KKTC Basketbol Federasyonu, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu, KKTC Cimnastik Federasyonu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği, KKTC Hentbol Federasyonu, gösterilerde Cranberries Dance & Gym Merkezi, Berkem Darbaz ve arkadaşları BMX gösterisi, Serdar Eren, EFS Medya, Oral Foto, LTB Ritmorkestra ekiplerinin gönüllü destek ve katılımı ile gerçekleşti.

 

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