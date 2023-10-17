CTP Vekili Kürşat... "İskele'de modern varoşlaşma yaşanıyor"

CTP İskele Milletvekili Fide Kürşat Cumhuriyet Meclisi'nde İskele konulu bire konuşma yaptı.

Kürşat "İskele'de modern varoşlaşma yaşanıyor" dedi.

Kürşat konuşmasında arazi çeteleşmesi oluştuğunu da söyledi. İskele'de Nüfus ve arazi sahipliğinin bilinmediğini bunların Ruslar, Ukraynalılar ve İsraillilerin eline geçtiğini söyledi.

Demokrafik yapı da değişiyor. Bunun adı çok kültürlülük değil burada yaşanan kaos ve karmaşadır.

Kürşat yaşananın "Modern Varoşlaşma" olarak tanımladı.