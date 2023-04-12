Cumhurbaşkanı Tatar ve eşi Sibel Tatar “Kâğıda Dokunuş” adlı serginin açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Kıbrıs Kâğıt Sanatçıları Derneği’nin (KKSD) 8. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Türkiye’deki Kâğıt Sanatçıları Derneği (KSD) iş birliğinde, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen, “Kâğıda Dokunuş” adlı serginin açılışına katıldı.

Açılışta yaptığı konuşmasına, böylesi anlamlı bir etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlayan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’den KKTC‘ye gelip bu serginin oluşturulmasına, eserleriyle katkı sağlayan sanatçılara teşekkürlerini sundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile aradaki gönül bağlarının pekiştirilmesi adına bu gibi etkinliklerde bir araya gelmenin, Kıbrıs Türkü için önemli olduğuna vurgu yaparak, kâğıt sanatının çok özel bir sanat dalı olduğunu belirtti.

6 Şubat’ta Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinde yine tek yürek olup yaşanan acıların ortak olduğunu kaydeden Tatar, yaşanan acıların ve yitip giden canların asla unutulmayacağını dile getirerek şöyle devam etti:

“Yaşanan acı olaylar da sanatı ilgilendirir. Sanatçı, duygusal insandır, toplumu düşünen insandır, kendisini düşünmez ve sanatıyla topluma mesaj verir. Bu deprem felaketinden sonra da bütün sanatçılar yaşanan acıları gelecek nesle aktarabilmek için eserleriyle var olmaya devam edecektir.

Daha güzel bir gelecek için, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda varlığını sürdürebilmesi için bizim şu anda Kıbrıs’ta verdiğimiz mücadele, Doğu Akdeniz’de bulunan bir Türk devletini yaşatmak içindir.

Kıbrıs’ta en az Rumlar kadar egemen olan bir Kıbrıs Türk halkı vardır. Bu halkın kendi sanatı, kültürü, geçmişi ve tarihi vardır. Sanat, evrensel bir dildir. KKTC üzerinde uygulanan çeşitli ambargolar vardır. Etkinliklerimizi kısıtlamaya yönelik yapılan haksızlıklar vardır.

Engellemelerle bizi dünyadan tecrit etmeye çalışan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Fakat biz bu engellere takılmıyoruz. Çünkü bizim halkımız mücadelecidir, sanatçılarımız ise dünyanın her yerinde katıldığı etkinliklerde Kıbrıs Türk halkının örf, adet ve geleneklerini orada kendi öz değerleriyle paylaşabilen güçte insanlardır. Sanatçılarımız, bütün engellere rağmen bizi temsil etmeye devam etmektedir. Bütün sanatçılarımızı tebrik ederim.”