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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı
Meclis Başkan Vekili Hüseyin Avkıran Alanlı’nın başkanlık ettiği toplantı saat 10.25’te başladı.

Genel Kurul’da ilk olarak komiteden gelen tasarı ve öneriler ele alındı.

Devlet Laboratuarı’nda Çıkan Yangının Nedenlerinin Araştırılması Çalışanlarına ve Çevreye Etkilerinin Ortaya Çıkarılması ve Gerekli Yasal Düzenlemelerin belirlenmesi ile ilgili Meclis Araştırma Komitesi’nin  ek süre talebi ile ilgili tezkere oy birliğiyle kabul edildi.

HAMZAOĞULLARI

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, yazılı ve sözlü sorulara verilen cevaplar konusunda 18 ayda sorduğu yazılı ve sözlü soruların bir kısmına cevap alamadığını, aldığı cevapların ise yeterli olmadığını kaydetti.

Hamzaoğulları, denetim görevinin yerinde yapılması adına, sorulara gerekli önemin verilmesini istedi.

Genel Kurulun bugünkü gündeminde güncel konuşmalar var.

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