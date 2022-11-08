Daniel Radcliffe, Alan Rickman’ın gizli kalmış günlüğünü okudu: “Çok tatlı ve nostaljik”

Harry Potter serisi seneler önce bitmiş olsa da hâlâ milyonlarca kişinin favorisi olmaya ve sahne arkasında yaşananlar merak edilmeye devam ediyor. Son olarak Severus Snape rolüyle gönüllerde taht kurmayı başaran ve 2016’da hayatını kaybeden Alan Rickman’ın yayınlanan günlüğü hem serinin oyuncularının hem de hayranların ilgi odağı oldu.

Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe de Rickman’ın günlüğünde kendisi hakkında yazılanların nasıl hissettirdiğini anlattı.

Ekim ayında Madly, Deeply: The Alan Rickman Diaries adlı bir anı kitabında Rickman’ın günlükleri yayınlandı. Radcliffe de günlüklerde kendisiyle ilgili yer alan bölümleri okuduğunda neler hissettiğini katıldığı bir programda anlattı:

“Alan’ın yazdığı tüm şeyleri, bizim hakkımızda yaptığı yorumları okumak çok hoş ve nostaljikti, ‘Bu çocukların repliklerini öğrenmeleri gerekiyor, bu şu anda bir kabus gibi’ bir şeyler yazmıştı. Bunların hepsini okumak çok tatlıydı.”

Programda Radcliffe, Hagrid’i canlandıran Robbie Coltrane ile ilgili de konuştu: “Robbie, özellikle biz çok gençken, bizi eğlendirmede inanılmazdı. O ilk filmler, pek çok 10 yaşındaki çocuğu ayakta tutmakla ilgiliydi, bu yüzden şakalar yapıyordu ve inanılmaz derecede komikti. Hagrid’in kulübesinde öylece otururduk ve o hepimize ve oradaki ekibe fıkralar anlatırdı… Çok güzeldi. Gitmesi çok üzücü.”Radcliffe, son olarak biyografik film Weird: The Al Yankovic Story’de müzikal parodi sanatçısı Al Yankovic olarak rol aldı. Ünlü oyuncu hem Al Yankovic’den hem de eleştirmenlerden şimdilik tam puan almış gibi görünüyor.