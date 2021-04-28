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Danimarka barından 'çek bir koronavirüsü testi yanına da bedava bira' hizmeti

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Koronavirüs pandemisiyle mücadelede en başarılı ülkeler arasında sayılan Danimarka'da bir bar, müşterilerine çağın ruhuna uygun bir hizmet sunmaya başladı. 
Danimarka barından 'çek bir koronavirüsü testi yanına da bedava bira' hizmeti

Danimarka'da bugün yürürlüğe giren korona pasaportu sistemi kapsamında Kopenhag'daki bir bar, müşterilere hem Kovid-19 testi hem de bira servis etmeye başladı. Bara girmeden önce 25 dolara antijen testi yaptırıp dışarıda test sonucunu beklerken bedava bir bira yudumlayan müşteriler, yarım saat sonra pozitif sonuç gelirse içeri alınıyor. 

Koronavirüs pandemisiyle mücadelede en başarılı ülkeler arasında sayılan Danimarka'da bir bar, müşterilerine çağın ruhuna uygun bir hizmet sunmaya başladı. 

Başkent Kopenhagen'daki 'Warpigs Brewpub' isimli bar, 25 dolara verdiği hizmette, müşterilere hem Kovid-19 testi hem de  bira servis ediyor. Aylardır devam eden kısıtlamalardan çıkmanın mutluluğunu yaşayan müşteriler, bara girmeden önce antijen testi yaptırıyor, dışarıda test sonucunu beklerken bedava bir bira yudumluyor, yarım saat sonra pozitif sonuç gelirse içeri alınıyor. 

Aşılı, hastalık geçirmiş, test yaptırmış olma şartları

Barın anlaşma yaptığı sağlık ürünleri şirketi Practio'nun mekanın arka kapısında hızlı antijen testleri yapması uygulaması, Danimarka'nın korona pasaportu sistemi çerçevesinde devreye girdi.

Bugün yürürlüğe giren sistem, hareket serbestisi için yurttaşlardan ya cep telefonu uygulaması üzerinden veya hükümetin onayladığı formları göstererek ya aşılı olduklarını ya da hastalığı geçirerek bağışıklık kazandığını yahut son 72 saatte negatif test sonucu aldığını kanıtlamasını istiyor.

Bu kapsamda müze, bar, kafe, restoran çalışanları müşterileri içeri almadan önce korona statülerini kontrol ediyor. 

Müşteriler: Test kuyruğuna girmekten kurtulduk

Danimarka yurttaşlarına ücretsiz Kovid-19 testi sağlıyor. Ancak müşteriler barın 25 dolara bir test ve bir bira servisinden memnun olduklarını, bu sayede test kuyruğuna girmekten kurtulduklarını söylüyor. 

Warpigs Brewpub müşterisi Nicolai Marteens, en yakın test merkezinde ancak 1-2 saatte sıranın gelebileceği bir kuyruk gördüklerini, barda test yaptırmaktan memnun olduklarını ifade etti.

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