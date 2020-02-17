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DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Teknolojik Ve Modern Binasında Eğitime Başlıyor

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DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Teknolojik Ve Modern Binasında Eğitime Başlıyor
DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Teknolojik Ve Modern Binasında Eğitime Başlıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, ileri düzey teknolojik cihazlar ve ekipmanlarla dünya standartlarına göre donatılmış modern binasında eğitim hayatına başlıyor. DAÜ’nün tamamen kendi öz kaynaklarını kullanarak ve herhangi bir katkı almadan inşa ettiği modern binada, geniş tasarlanan laboratuvarlar, aynı anda 50 öğrencinin beraber çalışmasına imkan veriyor. DAÜ ile Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından ortak gerçekleştirilen Diş Hekimliği Lisans Programı’nın eğitim süresi 5 yıl olup, , DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri ilk 2 yıllarını DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nde İngilizce, son 3 yıllarını da Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde Türkçe okuyarak, başarılı hekimler olarak mezun olacaklardır.

 

En Son Teknolojiyle Donatıldı

Association for Dental Education (ADEE) üyeliği ile, en ileri düzeyde ve uluslararası standartlarda diş hekimliği bilgi ve becerilerine sahip mezunlar verecek olan DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nin modern ve teknolojik binasında, öğrencilerin pratik eğitim alacağı Prosthodontics (Protez) Preklinik ve Endodonti (Dolgu ve Kanal Tedavisi) Preklinik laboratuvarlarının yanı sıra; halka hizmet verecek olan Poliklinik, Pedodonti (Çocuklar İçin), Ameliyathane ve Periapikal Radyografi Odası (Cefalometrik Tomografi ve Panoramik Film Çekimi) bulunuyor. Aynı zamanda engelli ve yaşlı vatandaşlarımızı yerlerinden kaldırmadan ameliyat, röntgen ve diğer tüm müdahalelerin tek bir koltukta yapılabileceği Özel Oda da, çok yakında DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nin modern ve teknolojik binasında devreye girecek.

 

“Yüksek Nitelikli Diş Hekimleri Olacaklar”

DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi tarafından yapılan açıklamada, “Misyonumuzun küresel sağlık sorunlar hakkında iyi bir anlayışa sahip ve örnek sağlık hizmetleri sunumu ile bireylerin ve toplumun yaşam kalitesini mümkün olabilecek en üst düzeye çıkarma becerilerine sahip mezunlar yetiştirmek olduğunu belirtmekten gurur duymaktayız. Uluslararası standartlarda olan eğitimimiz, öğrencilerimizi diş sağlığı konusundaki en son küresel gelişmelerden haberdar etmekle kalmayıp, aynı zamanda onları günlük tıbbi uygulamalarda güncel teknolojiyi kullanmaya teşvik edecektir. Mezunlarımız, sadece klinik becerileriyle değil, aynı zamanda profesyonellik, etik, tıbbi liderik, etkili iletişim ve takım çalışması konularındaki bilgi ve becerileri ile yüksek nitelikli diş hekimleri olarak hizmet vereceklerdir” denildi

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