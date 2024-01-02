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DAÜ Gastronomi Öğrencileri, Şef Tanya Kilitkayalı ve Şef Uğur Yılmaz Deniz İle Lezzet Dolu Buluşmada

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DAÜ Gastronomi Öğrencileri, Şef Tanya Kilitkayalı ve Şef Uğur Yılmaz Deniz ile Lezzet Dolu Buluşmada Şeflik İnceliklerini Keşfetti
DAÜ Gastronomi Öğrencileri, Şef Tanya Kilitkayalı ve Şef Uğur Yılmaz Deniz İle Lezzet Dolu Buluşmada

DAÜ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLER’NDEN LEZZET DOLU BULUŞMA

 

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, gastronomi dünyasının önde gelen isimlerinden Şef Tanya Kilitkayalı ve Şef Uğur Yılmaz Deniz ile lezzet dolu bir buluşma gerçekleştirdi. Söz konusu buluşmada ünlü şeflerle tanışma ve sohbet etme fırsatı bulan öğrenciler şefliğin inceliklerini keşfederek, unutulmaz bir deneyim yaşadılar.

 

Eğitimlerinin ilk yılında olan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso Kandemir ve Uzman Şef Mine Adalıer eşliğinde, Şef Tanya Kilitkayalı ve Şef Uğur Yılmaz Deniz tarafından işletilen "Epic Burger" isimli mekanı ziyaret ederek burger yapımını dikkatle izleyip, lezzetlerini deneyimledikten sonra, Şef Kilitkayalı'nın detaylı anlatımı eşliğinde hamburger ve ekmek yapımının inceliklerini öğrendiler. Şefler, patates haricinde kullandıkları tüm malzemeleri özenle hazırladıklarını vurgulayarak, geleceğin şeflerine önemli ipuçları verdiler.

 

Ziyaret sırasında Tanya Kilitkayalı ve Uğur Yılmaz Deniz, öğrencilere Masterchef yarışmasındaki deneyimlerini aktararak, gastronominin gün geçtikçe artan öneminden bahsettiler. Öğrencilere staj ve iş imkanları hakkında bilgiler veren Kilitkayalı ve Deniz, öğrencilerden gelen soruları yanıtladılar. Öğrenciler, Tanya Kilitkayalı'ya ait "Kıbrıs Mutfağı" isimli kitabı imzalatma şansını elde ederken, anılarını ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çektiler.

 

DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Öztüren, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso Kandemir'e, Uzman Şef Mine Adalıer’e, Şef Tanya Kilitkayalı ve Şef Uğur Yılmaz Deniz'e teşekkür ederek, Tanya Kilitkayalı'nın 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi'nde DAÜ Turizm Fakültesi'nde ders vermeye devam edeceğinin altını çizdi. Prof. Dr. Öztüren, bu tarz etkinliklerin önemini belirterek, deneyim paylaşımlarının öğrencilerin vizyonlarını geliştirdiğini vurguladı.

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