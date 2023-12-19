  • BIST 7706.32
  • Altın 1894.825
  • Dolar 29.0846
  • Euro 31.8499
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAİsrail'in Gazze saldırılarına karşı Batı'dan eleştiriler ve 'sürdürülebilir ateşkes' çağrıları artıyor

DAÜ Hukuk Fakültesi, EduRank Sıralamasında KKTC'nin Zirvesine Yükseldi!

» »
DAÜ Hukuk Fakültesi, EduRank Sıralamasında KKTC'nin Lideri Olarak Zirveye Çıktı ve Kıbrıs Genelinde İkinci Sırayı Aldı
DAÜ Hukuk Fakültesi, EduRank Sıralamasında KKTC'nin Zirvesine Yükseldi!

DAÜ HUKUK FAKÜLTESİ EDURANK SIRALAMASINDA KKTC’NİN EN İYİSİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi, uluslararası bağımsız üniversite sıralama kuruluşu EduRank’ın 2023 yılı sıralamasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en iyi Hukuk Fakültesi oldu. DAÜ Hukuk Fakültesi, söz konusu sıralamada Kıbrıs’ta ise en iyi ikinci Hukuk Fakültesi olarak büyük başarı elde etti.

 

EduRank kuruluşunun dünya genelindeki üniversiteleri bilimsel yayın ve atıf sayılarına göre değerlendirdiği sıralamada, Kıbrıs’ta Hukuk eğitimi alanında sadece 15 üniversite yer aldı.

 

DAÜ Hukuk Fakültesi, tüm Kıbrıs genelinde ikinci sırayı alarak büyük bir gurur yaşadı. DAÜ Hukuk Fakültesi aynı zamanda Avrupa çapında 496. sıraya yükselerek büyük bir başarı elde etti.

 

EduRank, dünya genelinde sadece akademik başarıyı esas almayıp, fakültenin bilinilirliğini, mezunlarının kariyer başarılarını, öğretim üyelerinin yayınları ve çalışmalarını da dikkate alarak değerlendirme yapan en saygın değerlendirme kuruluşları arasında yer alıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ ve Medi Foundation İş Birliği Protokolü İmzaladı28 Kasım 2023 Salı 14:45
  • MAKEMÜD ve DAÜ İletişim Fakültesi İş Birliği Görüşmesi27 Kasım 2023 Pazartesi 19:28
  • Mahkeme'den DAÜ Yönetimine kesintileri FAİZİ ile çalışanlara geri öde!21 Kasım 2023 Salı 12:01
  • DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç: DAÜ alacaklar konusunda sorun yaşıyor16 Kasım 2023 Perşembe 15:16
  • DAÜ-SEN: DAÜ için hükümeti sorumluluğunun gereğini yapmaya çağırıyoruz14 Kasım 2023 Salı 14:20
  • DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç Cumhuriyet’in 40’ıncı yılını kutladı14 Kasım 2023 Salı 14:04
  • DAÜ, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın Büstünü Törenle Açtı14 Kasım 2023 Salı 13:22
  • DAÜ Cumhuriyet için koşacak11 Kasım 2023 Cumartesi 13:01
  • DAÜ-SEN: "Hükümeti Sorumluluğunun Gereğini Yapmaya Çağırıyoruz"09 Kasım 2023 Perşembe 09:58
  • DAÜ’de ‘Rektör Yardımcıları’ VYK tarafından onaylandı01 Kasım 2023 Çarşamba 16:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti