DAÜ Hukuk Fakültesi, EduRank Sıralamasında KKTC'nin Zirvesine Yükseldi!

DAÜ Hukuk Fakültesi, EduRank Sıralamasında KKTC'nin Lideri Olarak Zirveye Çıktı ve Kıbrıs Genelinde İkinci Sırayı Aldı

DAÜ HUKUK FAKÜLTESİ EDURANK SIRALAMASINDA KKTC’NİN EN İYİSİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi, uluslararası bağımsız üniversite sıralama kuruluşu EduRank’ın 2023 yılı sıralamasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en iyi Hukuk Fakültesi oldu. DAÜ Hukuk Fakültesi, söz konusu sıralamada Kıbrıs’ta ise en iyi ikinci Hukuk Fakültesi olarak büyük başarı elde etti.

EduRank kuruluşunun dünya genelindeki üniversiteleri bilimsel yayın ve atıf sayılarına göre değerlendirdiği sıralamada, Kıbrıs’ta Hukuk eğitimi alanında sadece 15 üniversite yer aldı.

DAÜ Hukuk Fakültesi, tüm Kıbrıs genelinde ikinci sırayı alarak büyük bir gurur yaşadı. DAÜ Hukuk Fakültesi aynı zamanda Avrupa çapında 496. sıraya yükselerek büyük bir başarı elde etti.

EduRank, dünya genelinde sadece akademik başarıyı esas almayıp, fakültenin bilinilirliğini, mezunlarının kariyer başarılarını, öğretim üyelerinin yayınları ve çalışmalarını da dikkate alarak değerlendirme yapan en saygın değerlendirme kuruluşları arasında yer alıyor.