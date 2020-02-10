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Daü, İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programını Lefkoşa’da da Açıyor

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Daü, İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programını Lefkoşa’da da Açıyor
Daü, İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programını Lefkoşa’da da Açıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programı’nı Lefkoşa’da da açıyor. Konuya ilişkin DAÜ Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü’nden yapılan açıklamada, halihazırda DAÜ’de verilmekte olan İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programı’nın Lefkoşa’da da açılmasının, Lefkoşa ve civarında yaşayan, iş saatleri veya yolun uzunluğu sebebiyle Gazimağusa’ya gelmekte zorluk yaşayabilecek öğrenci adaylarına kolaylık sağlamayı amaçladığı bildirildi. İş yaşantısını sürdüren kişilere rahatlık olması açısından, Lefkoşa’da açılacak söz konusu yüksek lisans programında dersler 18:00 – 21:00 saatleri arasında yapılacak.

 

Başvuru Şartları Aynı

Lefkoşa’da açılacak İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programı’na başvurularda, DAÜ’de devam etmekte olan programla aynı şartların sağlanması gerekiyor. Başvurmak isteyenlerin lisans derecesi sahibi olması ve DAÜ Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü’nün kabul koşullarını sağlaması gerekiyor. Buna göre; başvuracak olan kişilerin sunması gereken belgeler lisans seviyesinde almış olduğu derslerin resmi not dökümü, üniversite veya eşdeğeri bir kurumdan alınan dört yıllık lisans programı diploması, İngilizce yeterlilik sınavlarından alınmış notların belgeleri, DAÜ mezunu olmayanlar için üç tavsiye mektubu, pasaport veya kimlik kartı fotokopileri ve pasaport boyutunda vesikalık fotoğraftır (6 cm x 5 cm). Tüm belgelerin İngilizce olarak teslim edilmesi gerekiyor. Programa başvuracak olanların, başvuru tarihinde iki yıl geçerliliği olan TOEFL (IBT) puanının en az 80, IELTS puanının en az 6.5, PTE Academic (PTE-A) puanının en az 58, EMU FLEPS English Language Stage II Exam puanının en az 90 ve başvuru tarihinde beş yıl geçerliliği olan YDS/YÖKDİL puanının en az 66 olması gerekiyor.

 

Dünyaca Ünlü AQAS Akreditasyonuna Sahip

DAÜ Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Almanya’nın önde gelen akreditasyon kurumlarından biri olan AQAS (Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Programs–Akademik Programların Akreditasyon Kalite Güvence Ajansı) akreditasyonuna sahip. 2025 yılına kadar sürecek akreditasyonun yanı sıra 30’dan fazla ülkeden öğrencisi bulunan ve zenginliğini kültür çeşitliliğinden alan DAÜ Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, donanımı ve eğitim kalitesiyle sadece Türkiye’den değil, ABD’den ve Avrupa’dan da öğrenci çekiyor. İngiliz Dili Eğitimi lisansüstü programları İngilizce dil öğretimi üzerine kapsamlı bir eğitim vermeyi amaçlıyor. Bölüm tarafından sunulan Yüksek Lisans (M.A.) programı 8 ders, seminer ve tez çalışmasından oluşuyor. Programa online başvurular, https://applyonline.emu.edu.tr/grad/adresinden yapılabilir. Kayıt ücretlerine ilişkin detaylı bilgiye ise http://grad.emu.edu.tr adresinden veya +90 392 630 14 67 numaralı telefondan ulaşılabilir.

 

 

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