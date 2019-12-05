DAÜ kanser hastası çocuklar yararına konser düzenleyecek

DAÜ’den yapılan açıklamada, “Bir Bağış Bir Umut” başlıklı kampanyada 20 TL’lik bağışların çocuklara umut olacağı belirtildi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Servisi ile Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına düzenlenen kampanya çerçevesinde, 19 Aralık saat 18.00’de DAÜ Atatürk Meydanı’nda konser gerçekleştirilecek.

“Bir Bağış Bir Umut” kampanyasının 20 TL’lik bilet fiyatı ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Servisi ile Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına düzenlenen dayanışma konserinde 120 bin TL civarında bağış toplanması hedefleniyor.

Konserde KKTC’den Grup Rast, Oğulcan Başarı, Passnote, Voice of Cyprus, Dilara Ferit, Desibel, Grup Otantik, DJ Haşim Volkan, DJ Bouncer ve DJ Ümit Akdeniz sahne alacak.

Konuya ilişkin DAÜ İletişim Fakültesi’nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“Çocuklarımıza bir umut ışığı olabilmek adına bizler DAÜ olarak payımıza düşeni yapmaya çalışmakla birlikte, siz değerli halkımızın desteğine de ihtiyaç duymaktayız. Bu bağlamda bağış bileti satın alarak veya “Doğu Akdeniz Üniversitesi (Bir Bağış, Bir Umut)” adlı hesabımız aracılığıyla HESAP NO: 11-304-6206267 ve UBAN NO: CT16 1200 0011 0000 0000 0052 4179’a bağışta bulunabilirsiniz. Çocuklar için DAÜ’de buluşalım ve onlara bir umut olalım.”

Konser biletleri DAÜ İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü, Gazimağusa Belediyesi Perşembe Pazarı, Rioverde Mağusa Şubesi, Caffe Pascucci Mağusa Şubesi veya Rüstem Kitabevi’nden temin edilebiliyor.